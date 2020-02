Samsung Galaxy S20 – флагманская линейка 2020 года

5 февраля 2020, 10:15

Анонс новой серии смартфонов – Samsung S20 – запланирован на 11 февраля. Инсайдерскую информацию о гаджетах можно было найти еще с первых дней года.

Новая серия пришла на смену прошлогодней линейке S10. Фанаты ожидали, что линейка следующего поколения выйдет под названием S11, но южнокорейская компания решила слегка изменить вектор и удивить своих покупателей. Кстати, смена вектора – это не только о названии. Разработчик поменяли дизайн гаджетов и, конечно, усовершенствовали характеристики.

Пользователей ждут три модели: базовая версия – S20, улучшенная – S20+ и сверхмощная – S20 Ultra. Старт продаж запланирован на 6 марта, но бренд уже принимает предварительные заказы.

6,2-дюймовый экран Galaxy S20

Да, диагональ экрана базовой версии составляет 6,2 дюйма. Рабочая технология дисплея – полюбившаяся фанатам Super AMOLED-матрица. Экран безрамочный, соотношение сторон – 20:9. Разрешение дисплея достигает 3200х1440 пикселей, частота обновления – 60 Гц. Пользователей ждет насыщенная, яркая и реалистичная картинка. На таком экране отлично смотрятся фото- и видеоматериалы.

Дисплей дополнен небольшим LED-датчиком, оповещающим владельца о получении уведомлений. Благодаря реализации мультитач технологии смартфон одновременно распознает до 12 касаний.

Революционные рабочие возможности Samsung Galaxy S20

Для линейки компания разработала уникальный 7-нанометровый процессор Exynos 990. Для некоторых регионов продаж будет доступна еще одна версия – с процессором Snapdragon 865 от Qualcomm.

Вне зависимости от того, какой чипсет будет поддерживать гаджет, его возможности поражают. Ядра процессора разделены на две категории – производительные и энергоэффективные. За счет первых девайс получает возможность воспроизводить ресурсоемкие игры при максимальных графических настройках. Владельцы Самсунг С20 без проблем смогут поиграть в Unkilled, Modern Combat 5, Mortal Kombat X, Need for Speed: No Limits и другие требовательные игры. За счет ядер, отвечающих за энергоэффективность, гаджет выдерживает до 1,5 суток без подзарядки.

Объем оперативной памяти для базовой модели – 8 Гб. Емкость внутреннего накопителя – 128 Гб с возможностью расширения.

Высокоемкий аккумулятор

Учитывая оснащение мощным процессором, разработчики позаботились и о батарее. Емкость аккумулятора достигает отметки 3740 мАч. При активном использовании гаджет выдержит сутки автономной работы. Если умерить активность, продолжительность работы без зарядного устройства вырастет до 1,5 суток.

Гаджет поддерживает беспроводную и быструю зарядку, а также может выступать в качестве источника питания для других гаджетов. Мощность быстрого зарядного устройства – 15 Вт, с его помощью можно зарядить телефон на 80% за 30 минут.

Гордость модели – блок профессиональных камер

Веская причина купить Samsung Galaxy S20 – возможности камеры. Девайс получил три объектива, помещенные в трендовый для 2020 года квадратный блок. Объективы размещены вертикально, параллельно верхнему находится вспышка.

Характеристики камеры следующие:

- Основной модуль с разрешающей способностью 64 Мп.

- Телескопический объектив на 12 Мп.

- Широкоугольный сенсор с разрешением 12 Мп.

Алгоритм работы камеры построен на базе искусственного интеллекта. ИИ делает несколько снимков, компонует лучшие их части и выдает пользователю идеальное изображение.

Что касается видео-возможностей, здесь все еще более интересно. При заданных стандартных настройках смартфон записывает видео в UHD 4K разрешении. Еще более реалистичного восприятия позволит добиться выбор 8К разрешения. Частота смены кадров для записи в 8К не должна превышать 30 единиц за секунду.

Фронтальный модуль также состоит из двух камер. Благодаря этому можно делать селфи в портретном режиме, то есть с размытым фоном. Разрешение передней камеры – 10 Мп.

Функционал устройства

Ожидаемая стартовая цена Samsung S20 – 850 долларов США. Стоимость сразу же определяет премиальный сегмент линейки. Конечно, высокая цена оправдана широкими функциональными возможностями.

Кроме того, что гаджету присущи все привычные фишки – бесконтактная оплата с помощью NFC чипа, сканер отпечатков пальцев, Face ID и т.д., устройство получило несколько интересных возможностей. Главная – поддержка нового высокоскоростного 5G стандарта мобильной передачи данных. Скорость мобильного интернета при включении 5G достигнет 1-2 Гбит/с.

Второе значимое нововведение – поддержка частоты обновления дисплея до 120 Гц. По умолчанию в прошивке будет задан режим с частотой в 60 Гц, но пользователи легко смогут увеличить показатель вдвое самостоятельно.