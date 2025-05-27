Bild: Китай помог Пакистану сбить три истребителя Индии

27 мая 2025, 13:45

Согласно инфомарции, опубликованной немецким изданием Bild, в ночь с 6 на 7 мая Индия потеряла три боевых самолета (Rafale, МиГ-29 и Су-30) в результате операции, в которой ключевую роль сыграло прямое вмешательство Китая.

По данным аналитического отчета индийских экспертов, Китай не только предоставил Пакистану современные системы радиоэлектронной борьбы, но и координировал действия в режиме реального времени. Операция рассматривалась Пекином как испытание сетецентрической концепции войны, в которой все боевые единицы обмениваются данными и действуют как единая система.



Отмечается, что китайская поддержка включала истребители J-10 с радарами AESA, ракеты PL-15 с дальностью до 300 км, спутниковую навигацию BeiDou, элементы искусственного интеллекта для управления РЭБ и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. В результате индийская система связи была полностью парализована, а пилоты лишены оперативного управления.