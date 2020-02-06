Модернизированный учебно-боевой истребитель Су-27УБ в ВСУ

6 февраля 2020, 10:45

Инженеры Запорожского государственного авиаремонтного завода "МиГремонт" озаботились эти вопросом и у них это получилось.

Об этом сообщает информагентство Министерства обороны АрмияInform. Воздушное судно передали бригаде тактической авиации.

На авиаремонтном предприятии самолет не только модернизировали, но и заменили двигатели, провели другие ремонтные работы, что в комплексе позволило продлить ресурс эксплуатации учебно-боевого Су-27УБ минимум на 12 лет. В авиабригаде, которая вовлечена в дежурства в системе ПВО страны, отметили, что получение модернизированного учебно-боевого истребителя в начале учебного периода позволит нарастить эффективность боевой подготовки и повысить летное мастерство пилотов.