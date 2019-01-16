В 2018 на 50 самолетов и вертолетов больше в армии ВСУ

16 января 2019, 13:15

За минувший год украинские летчики получили истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовики Су-25, бомбардировщики и разведчики Су-24, транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные самолеты L-39, вертолеты Ми-24, Ми-14 и Ми-8.

Этот результат стал возможным благодаря настроенной работе авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", которые в 2018 году выполняли Государственный оборонный заказ и обязательства по ремонту.

Так, в 2018 году ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", в тесной кооперации с другими предприятиями "Укроборонпрома", проводило работы по серийной модернизации истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1. Львовские специалисты в 2018 году передали украинским летчикам пять таких машин и продолжают работы над очередной партией истребителей.Из цехов Конотопа "Авиакон" вышли более полутора десятков вертолетов Ми-24, Ми-14 и Ми-8. Кроме того, предприятие передало в войска действительно уникальные машины - Ми-8МТП, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы. Специальная аппаратура этого вертолета позволяет устанавливать препятствия наземным радиолокационным станциям обнаружения, наведения и целеуказания, что позволяет "ослепить" и дезорганизовать противника. В то же время, "Одесский авиационный завод" и "Чугуевский авиационный ремонтный завод" провели значительную работу по обновлению и модернизации учебно-тренировочных самолетов L-39, на которых украинские курсанты осваивают азы летной подготовки, а действуя, пилоты проводят постоянные тренировки для повышения мастерства. Силами этих двух предприятий в летные части, и военные высшие учебные заведения было направлено около полдесятка отремонтированных и модернизированных L-39.Эти самолеты получили мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, было значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем. Также этот самолет может выполнять совместные миссии с силами стран-членов НАТО.