Новые вертолеты и беспилотники встали на вооружение ВС Украины

7 декабря 2018, 12:45

Президент Петр Порошенко передал вооружение и военную технику командирам воинских подразделений и боевых машин.

«…Каждая единица новой боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность и в безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них - истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники…», - сообщил глава государства.В состав Вооруженных Сил Украины было передано несколько боевых самолетов, а именно многоцелевые истребители МиГ-29 и истребители Су-27. В войска также были переданы боевые и транспортные вертолеты учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.