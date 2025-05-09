Франция готовит первых боевых роботов

9 мая 2025, 9:15

Франция стала одной из первых стран, представивших четкую стратегию по внедрению боевых роботов.

В рамках проекта CoHoMa, к 2027 г. автономные наземные системы должны начать поступать в передовые подразделения, а к 2040 г. Франция рассчитывает сформировать полноценную армию, где роботы будут действовать в тесном взаимодействии с солдатами.Проект CoHoMa (Collaboration Homme-Machine) — это инициатива французской армии по интеграции автономных наземных платформ в боевые подразделения. Он стартовал в 2021 г. и направлен на отработку взаимодействия человека и машины в реальных боевых условиях.