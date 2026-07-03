Япония планирует внедрить 10 млн роботов с ИИ к 2040 г.

3 июля 2026, 8:15

Правительство Японии представило новую стратегию развития робототехники, согласно которой к 2040 г. в 18 отраслях экономики планируется использовать ок. 10 млн роботов с искусственным интеллектом.

Предполагается, что роботы будут применяться в промышленности, здравоохранении, уходе за пожилыми людьми, обслуживании инфраструктуры, ликвидации последствий стихийных бедствий и оборонной сфере. Инициатива направлена на компенсацию сокращения трудовых ресурсов в стране.Кроме того, на разработку систем искусственного интеллекта, способных выполнять задачи в физическом мире, власти намерены выделить $2,6 млрд (японская государственная телерадиокомпания NHK).