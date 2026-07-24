Ученые неожиданно выяснили, что мороженое может быть полезно для здоровья

24 июля 2026, 17:15

Исследования показали, что у людей, которые регулярно съедали около половины стаканчика мороженого в день, реже развивались диабет 2 типа, сердечно-сосудистые и другие метаболические заболевания.



Ученые предполагают, что дело в сывороточном белке, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Правда, есть одно условие — речь идет об умеренном потреблении, а не о килограмме пломбира каждый вечер.