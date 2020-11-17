Абоненты Киевстар помогли приобрести медицинское оборудование для Амосова

17 ноября 2020, 9:45

В Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова передано оборудование, приобретенное в рамках совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда».

Благодаря благотворительным СМС-сообщениям абонентов мобильного оператора в Отделение рентгенэндоваскулярных методов лечения врожденных и приобретенных пороков приобрели новый датчик чрезпищеводного исследования к УЗИ аппарату. Его стоимость составила 275 тысяч гривен. Оборудование позволит проводить более качественные диагностические исследования у детей с пороками сердца.

Инициатива «Детская надежда» была основана Киевстар и Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности» в 2018 году. Основная цель проекта - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. За это время к инициативе присоединилось почти 85 000 абонентов Киевстар, 16000 из которых настроили регулярные пожертвования и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Они отправили более 267 000 благотворительных СМС-сообщений.

Сейчас удалось собрать почти пять с половиной миллионов гривен. Все перечисленные средства идут на закупку жизненно необходимого оборудования в детские кардио- и онкоотделения по всей Украине. Только за период карантина было приобретено оборудование для 14 отделений больниц Киева, Львова, Одессы и Днепра.

Средства, которые абоненты жертвуют через СМС, не облагаются налогами. 100% пожертвований перечисляются МБФ Украинская Биржа Благотворительности (УББ) на реализацию проекта. Фонд провел мониторинг потребностей детских медицинских учреждений Украины и самостоятельно закупает все необходимые материалы больницам. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на платформе dobro.ua от МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает в добром деле.

