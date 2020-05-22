В Doctor Online доступны бесплатные онлайн консультации с врачами-кардиологами

22 мая 2020, 11:45

Киевстар совместно с мобильным сервисом мониторинга здоровья «Доктор онлайн» начал сотрудничество с Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии имени Н. Н. Амосова.

В рамках сотрудничества пользователи Doctor Online смогут получить бесплатно не только консультацию врача-кардиолога в приложении, но и специалиста Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.Н. Амосова в видео формате. Такая возможность предоставляется специально для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, которым рекомендуется более узкопрофильный подход к диагностике и дальнейшему лечению. Опция будет особенно полезной для пациентов, проживающих вне Киева и тех, которые не имеют возможности лично посетить медицинское учреждение.

«В период карантина мы не только начислили 150 грн. бонусных средств 64 тысячам врачей, но и вместе с партнерами сделали бесплатными консультации в приложении Doctor Online. За время нашего сотрудничества ими воспользовалось более 40 тыс. пользователей. Это показывает, что запрос на телемедицину в нашей стране растет. Благодаря дистанционным консультациям с врачами украинцы из разных регионов только с помощью своего смартфона и интернета сегодня имеют доступ к качественной медицине», - комментирует Павел Даниман, маркетинг-директор компании Киевстар.



«Doсtor Online на свои смартфоны уже загрузили более 240 тысяч пользователей, в поддержке приложении работает 70 профессиональных врачей - этого мы достигли меньше, чем за год работы. Но мы не останавливаемся ведь стремимся помочь и поддержать наших пользователей в сложное время карантина и не только. Поэтому сделали консультации врачей-кардиологов в приложении Doctor Online бесплатными до 31 июля 2020 года. Кроме этого консультации высококвалифицированных специалистов Институт им. Н.Н. Амосова - уникальная возможность всем, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, почувствовать поддержку профессионалов даже на расстоянии», - комментирует Николай Кисель, директор компании Доктор онлайн.

Для того, чтобы воспользоваться новой опцией приложения достаточно обратиться к врачу-кардиологу через приложение Doctor Online. Далее, врач понимает необходимость дополнительной консультации со специалистом института, о чем информирует пациента. Врач рассказывает пациенту о возможности организации подобной консультации онлайн и делает запрос на проведение онлайн-консультации в медицинской информационной системе «MediNET». К запросу сразу прикрепляются результаты обследований пациента при их наличии. После этого пользователь получает сообщение на номер телефона со ссылкой на онлайн консультацию. В указанный день и время он переходит по ней и консультируется со специалистом, а по результатам видео-консультации пациент получает заключение специалиста с рекомендациями.

«За все годы существования Национального института сердечно-сосудистой хирургии плановые операции почти никогда не останавливались. Но измененный пандемией мир корректирует наши стремления спасать больше наших пациентов. Цифры «до карантина» - это 10-12 операций на открытом сердце каждый день и еще примерно столько же менее сложных оперативных вмешательств. Теперь мы имеем право предоставлять только экстренную помощь. Но пациенты все еще ждут нашу поддержку и консультации. Среди них есть и люди в возрасте, родители детей, беременные с сердечной патологией. Но нам важно найти новые площадки для дистанционного консультирования пациентов, чтобы наши граждане с любого города и поселка могли получить помощь. Сотрудничество с Киевстар и Doctor Online позволит приблизить наш совет, помощь к каждому пациенту, вовремя найти и подхватить тех, кто уже не может ждать. Спасти тех, кто почти потерял силы и надежду», - комментирует Сергей Сиромаха, главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии.

Стоит отметить, что Киевстар не первый раз сотрудничает с Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии. В рамках социальной инициативы Sharity компания «Киевстар» перечислила 1,6 млн грн для спасения детских сердец. На эти средства было проведено 43 операции. А в рамках совместного проекта СМС-благотворительности Киевстар и УББ «Детская надежда» в Отделение новорожденных с пороком сердца Института им. Н. Амосова было передано необходимое оборудование, которое позволяет оперативно помогать маленьким пациентам. Также в этом году в компании Киевстар прошел День донора. 66 сотрудников собрали 32 литра крови для помощи маленьким пациентам с пороками сердца, которые лечатся в Институте им. М. Амосова.

Напомним, Doctor Online - это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В приложении Doctor Online пользователи могут: обратиться к специалисту за консультацией как через чат, так и через видео или аудио звонок, получить направление на анализы в лабораторию-партнера «Синэво», заказать доставку лекарств у партнера приложении Liki24.com, а также запланировать в календаре график приема медикаментов, и в нужное время приложение напомнит о необходимости приема лекарств.

На сегодня в поддержке приложения «Doctor Online» работает 70 квалифицированных специалистов. Среди них есть семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи и невропатологи. За сутки они готовы провести до 5 тысяч консультаций.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Мегабайты за пользование будут списываться согласно тарифному плану.

Важно отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания Доктор Онлайн придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищена платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно «Пользовательского соглашения» и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.