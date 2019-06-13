Абоненты Киевстар помогли приобрести оборудование для Института им. Н. Амосова

13 июня 2019, 11:45

Благодаря инициативе Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская Надежда» удалось закупить необходимое медицинское оборудование для отделения врожденных пороков сердца у детей Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова.

В частности, на средства, которые абоненты Киевстар перечисляли с помощью SMS-сообщений, были закуплены механический стерном, ультразвуковые мойки, шнуры для ЭКГ и пульсоксиметра. Это оборудование позволяет оперативно помогать маленьким пациентам, которые имеют врожденные пороки сердца.«Для нас очень важно, чтобы в украинских больницах было современное и необходимое оборудование для помощи маленьким пациентам. Ведь Киевстар в рамках инициативы Sharity помогает новорожденным детям с пороками сердца из малообеспеченных семей именно в Институте Амосова. Я хочу, чтобы «Детская надежда» стала одним из инструментов эффективной помощи каждой украинской больнице, которая нуждается в медицинском оборудовании. Мы благодарны каждому абоненту за помощь», – говорит Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

Напомним, каждый абонент предоплаченной связи Киевстар имеет возможность пожертвовать средства на помощь детям. Пожертвование может быть разовым, от 1 грн до 3000 грн, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 грн. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн.

«Нашу команду вдохновляет масштабность общего с Киевстар национального проекта «Детская надежда», ведь благодаря абонентам, которые в течение минуты могут стать настоящими благотворителями, отправив SMS на короткие номера, у нас есть возможность купить жизненно необходимое оборудование в Национальный Институт им. Амосова, которое уже сегодня начнет помогать спасать сердца маленьких украинцев. Наша цель - осовременить техническое обеспечение больниц в различных регионах страны», - говорит Ирина Гуцал, директор Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности».

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц. Отчеты по сбору и использованию средств можно посмотреть на сайте Украинской Биржи Благотворительности.

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает Киевстар, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» по этичности ведения бизнеса. Поэтому наши абоненты могут быть уверены, что средства дойдут до адресата.

Напомним, в мае Киевстар вместе с МБФ УББ помогли Национальному Институту Рака закупить медицинское оборудование в отделение лучевой диагностики и Одесской областной детской больнице - в клинико-диагностическую лабораторию.