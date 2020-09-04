Doctor Online: месяц медицинских консультаций для абонентов Киевстар

4 сентября 2020, 15:15

С сентября 2020 года для абонентов Киевстар консультации врачей в приложении Doctor Online целый месяц бесплатны и в неограничнном количестве с подпиской «Базовый».

А каждый последующий месяц – можно воспользоваться одной бесплатной консультацией в чате приложения с семейным врачем, педиатром или терапевтом.



Для этого необходимо загрузить Doctor online и выбрать в разделе с подписками вариант «Базовый». Для абонентов, которые уже загрузили приложение - достаточно лишь бесплатно подключить данную подписку.

Doctor Online — это приложение в сфере телемедицины, разработанное одноименной компанией при поддержке Киевстар. В сервисе работает более 60 врачей девятнадцати специализаций, среди которых семейные врачи, терапевты, педиатры, урологи, кардиологи, дерматологи, эндокринологи, гинекологи, невропатологи и другие. С начала года врачи Doctor online провели 47 000 консультаций, чаще всего обращаются к семейным врачам по вопросам ведения здорового образа жизни и жалобами на ОРВИ, к педиатрам по уходу за ребенком. Также популярностью пользуется услуга по расшифровке результатов анализов, за 2 месяца с момента ее запуска состоялось уже около 1 тыс. консультаций. Наибольшим спросом пользуются консультации в чате, а средняя продолжительность консультации составляет 16 минут.

Напомним, в приложении Doctor Online пользователи могут получить 24/7 широкий спектр медицинских услуг онлайн через чат, видео- или аудиозвонок, направление на анализы в лабораторию партнера «Синэво» со скидкой, доставку лекарств у партнера приложения Liki24.com, расшифровку результатов анализов.

Приложение доступно для использования абонентам всех мобильных операторов. Для абонентов других мобильных операторов сохраняется возможность получить безлимитные консультации, оформив месячную (75 грн) или годовую подписку (400 грн). Также возможна оплата каждой консультации отдельно (50 грн).

Важно отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания «Доктор Онлайн» - разработчик одноименного приложения - придерживается лучших мировых практик шифрования, хранения и защиты информации. Используется защищенная платформа для чат-аудио-видеосвязи, обеспечивающая хранение и неразглашение персональных данных пользователей согласно «Пользовательского соглашения» и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.