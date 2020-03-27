Киевстар продлевает действие акций с бесплатным доступом

27 марта 2020, 11:45

Абоненты смогут и в дальнейшем звонить на горячие линии профилактики COVID, пользоваться предложениями для удаленной работы, консультироваться с врачами через мобильное приложение, пользоваться другими акционными предложениями без дополнительной платы. Срок действия таких акций продлен до 24 апреля 2020 г.

Киевстар продолжает действие акций и предложений для поддержки частных и корпоративных клиентов на период действия карантина. Так, абоненты могут звонить без платы за трафик на номера горячих линий МООЗ Украины, Центра общественного здоровья, Правительственного контакт-центра и других, где можно узнать информацию о мерах по профилактике распространения коронавируса. Также можно пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных учреждений moz.gov.ua, phc.org.ua, covid19.com.ua и другими ресурсами без списания мегабайтов.

Абоненты, которые установили мобильное приложение Doctor Online, смогут получать консультации квалифицированных врачей различных специализаций, круглосуточно и без оплаты, используя чат, видео- или аудио-звонки. Напомним, что эту возможность Киевстар предоставляет совместно с компанией-партнером «Доктор онлайн».



Для контрактных клиентов физических лиц и бизнес-клиентов Киевстар увеличил лимиты в рамках услуги «Відстрочка платежу». Это позволит клиентам отсрочить оплату за услуги, использованные в марте или апреле 2020 года. Для абонентов, которые не пользуются кредитными лимитами, Киевстар до 24 апреля отменяет комиссию при заказе дополнительных средств. Благодаря этому клиенты смогут и в дальнейшем использовать услуги связи и получить дополнительное время для пополнения счета.

В рамках услуги «Київстар ТБ» всем пользователям, не зависимо от тарифного плана, предоставляется свободный доступ к новостным и детским телеканалам. В частности, дети и родители смогут смотреть канал ПЛЮСПЛЮС, семейство каналов Nickelodeon которые ранее были доступны только за дополнительную плату.

Бизнес-клиенты компании могут подключить и использовать без внесения абонплаты самые востребованные сервисы, которые позволяют вести деловую активность на должном уровне. Это такие продукты, как «Виртуальная мобильная АТС», Star.docs, cервисы Microsoft Office 365 и StarTeams.

Напомним, что абоненты могут пополнять счета систему «Мой Киевстар» без комисий, а также пользоваться образовательными ресурсами Prometheus и Wikipedia без платы за мегабайты.

Киевстар стремится помочь украинцам преодолеть временные сложности и оставаться на связи в любой ситуации.