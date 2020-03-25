Киевстар продлевает сроки оплаты на время карантина для клиентов по договору

25 марта 2020, 14:15

Большинство клиентов Киевстар, которые обслуживаются по договору – физические и юридические лица – смогут пользоваться услугами оператора во время карантина даже без пополнения счета.

Для контрактных клиентов физических лиц и бизнес-клиентов Киевстар увеличил лимиты в рамках услуги «Отсрочка платежа». Это позволит клиентам отсрочить оплату за услуги, использованные в марте 2020 года и оплатить их уже в апреле.

Для абонентов, которые не пользуются кредитными лимитами, Киевстар до 4 апреля отменяет комиссию при заказе дополнительных средств. Благодаря этому клиенты смогут и дальше пользоваться связью и иметь дополнительное время, чтобы пополнить счет.

Абоненты, которые перешли на контракт воспользовавшись опцией «Отложенное подключение», то есть подписали договор без наличия на тот момент необходимых документов, будут и дальше пользоваться всеми услугами, а необходимые документы смогут предоставить уже после завершения карантина.

Это очередные шаги компании, чтобы помочь украинцам совместно преодолеть временные трудности и адаптироваться к изменениям, которые возникают из-за режима карантина. Ранее Киевстар предоставил для своих абонентов в Украине безлим для звонков на номера горячих линий МОЗ Украины, Центра общественного здоровья, Правительственного контакт-центра и другие, где можно узнать информацию о мерах профилактики. Также без списания мегабайтов мобильного интернета абоненты могут пользоваться информационно-справочными сайтами правительственных учреждений: moz.gov.ua, phc.org.ua, covid19.com.ua и другими ресурсами.

Кроме того, для абонентов в роуминге Киевстар сделал бесплатными звонки на номера информационной горячей линии МИД Украины. Абонентам предоплаты в роуминге начислено по 60 грн для услуг связи, а контрактным абонентам – по 10 бесплатных минут.





