Что смотрят украинцы на карантине: данные "Киевстар ТВ"

28 апреля 2020, 12:15

За период карантина пользователи «Киевстар ТВ» стали смотреть телеканалы на 30% больше, а фильмы из видеобиблиотеки – на 63%.

Предпочтение зрители отдают национальным телеканалам общего интереса. В тройке лидеров – 1+1 HD, Украина, СТБ. Среди тематических каналов наибольшей популярностью пользуются кино (TV 1000, TV 1000 Action, VIP Comedy) и детские каналы («ПЛЮС ПЛЮС», Nick Jr., «Пиксель»). Телепросмотр последних вырос на 18%. Такая тенденция вполне объясним, ведь с начала карантина «Киевстар ТВ» открыл доступ к 6 детским каналам всем пользователям сервиса независимо от выбранного тарифа.

Кроме 150 телеканалов, платформа предоставляет большую видеобиблиотеку. Среди 7000 фильмов и сериалов абоненты «Киевстар ТВ» отдают предпочтение контенту украинского производства – за период карантина лидером по просмотрам стал мелодраматический сериал «Доктор Вера». Также в рейтинг вошли: программы «Мир наизнанку», «Лига смеха» и «Голос страны».

Из фильмов иностранного производства популярными стали боевики «Отряд самоубийц» и «Форсаж: Хоббс и Шоу», мультфильмы «Пой» и «Секреты домашних животных – 2» и серия фильмов о Гарри Поттере.

«Киевстар ТВ» поддерживает проект «Всеукраинская школа онлайн». На платформе открыт доступ ко всем телеканалам, которые транслируют уроки, также они доступны в видеобиблиотеке. За 2,5 недели выпуски набрали более 251 тысяч просмотров. Причем зрительская активность прирастает, в среднем, на 28% от недели к неделе. Среди уроков, размещенных в видеобиблиотеке, наиболее популярными стали физкультура, английский для пятиклассников, всемирная история для 10-х классов, а также математика и английский для 11-х классов.

Напомним, компания «Киевстар» реализовала ряд инициатив для поддержки абонентов на период карантина, инвестировав в их реализацию более 30 млн грн., а также дополнительно выделяет 30 млн грн. благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине.