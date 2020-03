17 марта 2020, 10:45

Три канала 1+1 media в пакете "Киевстар ТВ"

Платформа платного телевидения «Киевстар ТВ», которая является совместным проектом группы 1+1 media и компании Киевстар, расширила свое предложение тремя телеканалами группы − Paramount Channel, NickToons и КУС-КУС. Все они входят в дистрибуционное портфолио 1+1 media distribution, а теперь доступны и для пользователей «Киевстар ТВ» в составе пакетов «Комфортный» и «Максимальный». Кроме этого, КУС-КУС доступен также и для абонентов пакета «Базовый».



Теперь предложение 1+1 media в «Киевстар ТВ» насчитывает 23 канала, включая те, которые были доступны на платформе раньше: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, УНИАН ТВ, Paramount Comedy, Kvartal TV, Nickelodeon, NickJr., Spike, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Live HD, VH1 European, Bolt, FILMUADRAMA, Star Cinema, Star Family, 36.6 TV.



«Киевстар ТВ» − это лучший выбор для зрителей, которые ценят свое время и комфорт, ведь на платформе представлено более 160 телеканалов различных жанров. Удовлетворение потребностей абонентов является нашим первоочередным приоритетом, поэтому мы активно и регулярно обновляем контент, и рады расширить наше предложение еще тремя популярными телеканалами − фильмовым Paramount Channel, детским Nicktoons и развлекательно-познавательным KUS-KUS», − прокомментировал Павел Рыбак, руководитель проекта «Киевстар ТВ» от 1+1 media.



«Мы очень рады, что благодаря усилиям наших партнеров портфель онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» постепенно расширяется. Мы со своей стороны продолжаем предоставлять все условия для комфортного и качественного просмотра контента нашим абонентами, как дома на телевизоре, так и на смартфонах в любом месте, в любое время. Ведь у Киевстар не только крупнейшая и самая быстрая сеть 4G, но и безлимитный трафик при просмотре. То есть, можно просматривать контент, не волнуясь по поводу мегабайтов», − отметил маркетинг-директор Киевстар, Павел Даниман.



Paramount Channel — развлекательный канал, который предлагает зрителями лучшие кинохиты – истории, которые трогают каждого и не дают оторваться от экрана. Зрители Paramount Channel могут увидеть главные блокбастеры нового тысячелетия, легендарную классику кинематографа и лучшее жанровое кино. Телеканал показывает работы-победители международных фестивалей последних лет от таких режиссеров как Роман Полански, Паоло Соррентино и Уэс Андерсон, а также актуальные ток-шоу с участием мировых звёзд, например, «Шоу Грэма Нортона» и «BAFTA — жизнь в картинах».



Телеканал NickToons создан для детей в возрасте от 6 до 10 лет и транслирует исключительно мультфильмы. Сейчас в программной сетке телеканала уже более 600 часов самых известных мультипликационных сериалов, каждый год она пополняется 200 новыми эпизодами. Среди контента канала − такие хорошо известные и любимые детьми сериалы, как «Губка Боб Квадратные Штаны» (SpongeBob SquarePants), «Черепашки-ниндзя» (Teenage Mutant Ninja Turtles), «Кунг-Фу Панда» (Kung Fu Panda), «Пингвины Мадагаскара» (The Penguins of Madagascar), «Монстры против Пришельцев» (Monsters vs. Aliens) и другие.



КУС-КУС − это специализированный развлекательно-познавательный телеканал, который демонстрирует разнообразие кулинарных направлений, учит и пропагандирует культуру приготовления и приема пищи. Наполнение телеканала сфокусировано на теме здорового питания в условиях современного ритма жизни, поднимает вопрос практических и несложных рецептов полезной пищи, учит выбору безопасных продуктов питания и учитывает интересы всех членов семьи.