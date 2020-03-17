Три канала 1+1 media в пакете "Киевстар ТВ"

Платформа платного телевидения «Киевстар ТВ», которая является совместным проектом группы 1+1 media и компании Киевстар, расширила свое предложение тремя телеканалами группы − Paramount Channel, NickToons и КУС-КУС. Все они входят в дистрибуционное портфолио 1+1 media distribution, а теперь доступны и для пользователей «Киевстар ТВ» в составе пакетов «Комфортный» и «Максимальный». Кроме этого, КУС-КУС доступен также и для абонентов пакета «Базовый».
Теперь предложение 1+1 media в «Киевстар ТВ» насчитывает 23 канала, включая те, которые были доступны на платформе раньше: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, УНИАН ТВ, Paramount Comedy, Kvartal TV, Nickelodeon, NickJr., Spike, MTV Hits, MTV Rocks, MTV Live HD, VH1 European, Bolt, FILMUADRAMA, Star Cinema, Star Family, 36.6 TV.
«Киевстар ТВ» − это лучший выбор для зрителей, которые ценят свое время и комфорт, ведь на платформе представлено более 160 телеканалов различных жанров. Удовлетворение потребностей абонентов является нашим первоочередным приоритетом, поэтому мы активно и регулярно обновляем контент, и рады расширить наше предложение еще тремя популярными телеканалами − фильмовым Paramount Channel, детским Nicktoons и развлекательно-познавательным KUS-KUS», − прокомментировал Павел Рыбак, руководитель проекта «Киевстар ТВ» от 1+1 media.
«Мы очень рады, что благодаря усилиям наших партнеров портфель онлайн-телевидения «Киевстар ТВ» постепенно расширяется. Мы со своей стороны продолжаем предоставлять все условия для комфортного и качественного просмотра контента нашим абонентами, как дома на телевизоре, так и на смартфонах в любом месте, в любое время. Ведь у Киевстар не только крупнейшая и самая быстрая сеть 4G, но и безлимитный трафик при просмотре. То есть, можно просматривать контент, не волнуясь по поводу мегабайтов», − отметил маркетинг-директор Киевстар, Павел Даниман.
Paramount Channel — развлекательный канал, который предлагает зрителями лучшие кинохиты – истории, которые трогают каждого и не дают оторваться от экрана. Зрители Paramount Channel могут увидеть главные блокбастеры нового тысячелетия, легендарную классику кинематографа и лучшее жанровое кино. Телеканал показывает работы-победители международных фестивалей последних лет от таких режиссеров как Роман Полански, Паоло Соррентино и Уэс Андерсон, а также актуальные ток-шоу с участием мировых звёзд, например, «Шоу Грэма Нортона» и «BAFTA — жизнь в картинах».
Телеканал NickToons создан для детей в возрасте от 6 до 10 лет и транслирует исключительно мультфильмы. Сейчас в программной сетке телеканала уже более 600 часов самых известных мультипликационных сериалов, каждый год она пополняется 200 новыми эпизодами. Среди контента канала − такие хорошо известные и любимые детьми сериалы, как «Губка Боб Квадратные Штаны» (SpongeBob SquarePants), «Черепашки-ниндзя» (Teenage Mutant Ninja Turtles), «Кунг-Фу Панда» (Kung Fu Panda), «Пингвины Мадагаскара» (The Penguins of Madagascar), «Монстры против Пришельцев» (Monsters vs. Aliens) и другие.
КУС-КУС − это специализированный развлекательно-познавательный телеканал, который демонстрирует разнообразие кулинарных направлений, учит и пропагандирует культуру приготовления и приема пищи. Наполнение телеканала сфокусировано на теме здорового питания в условиях современного ритма жизни, поднимает вопрос практических и несложных рецептов полезной пищи, учит выбору безопасных продуктов питания и учитывает интересы всех членов семьи.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 16:45
Фокстрот делает акцент на онлайн-торговле во время карантина
- Технологии | Сегодня, 13:15
Panasonic создал виртуального йога-тренера
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Canyon - перезапуск обновленного бренда прошел успешно
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Портфель АСБИС-Украина пополнился брендом TCL
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Социальная инициатива "Центр компетенций ЕСМ"
- Связь | Сегодня, 11:15
8 советов, как продуктивно работать из дома
- Связь | Сегодня, 10:45
Три канала 1+1 media в пакете "Киевстар ТВ"
- Связь | Сегодня, 10:15
MEGOGO запустил новый сезон подкастов
- Интернет | Сегодня, 9:45
Сайт ТСН.ua запустил обновленное приложение для Android
Последние материалы
- Обзоры | Позавчера, 17:40
СolorWay CW-CHE64B – когда за цену нестыдно!
- Обзоры | Позавчера, 11:26
Cablexpert CC-HDMI4-10M – твое подключение на “десятку”!
- Обзоры | 14 марта, 17:18
ColorWay CW-CHS06QW: зарядка для семьи!
- Обзоры | 9 марта, 17:04
Cablexpert DSP-2PH4-04 – “место для двоих”!
- Аналитика | 9 марта, 13:20
Самое интересное за неделю. Выпуск №7 - OPPO присоединились к платформе AVANCI и крутые новинки HUAWEI
- Обзоры | 7 марта, 14:24
Nokia 7.2: NFC, четыре камеры и впечатляющий дизайн
- Обзоры | 2 марта, 14:01
BOSCH Profes.GSR 12V-15 (0.615.990.G6L): просверлит и закрутит!
- Аналитика | 29 февраля, 16:32
Самое интересное за неделю. Выпуск №6 - анонс Vivo APEX 2020 и лучший подарок на 8 марта
- Фотогалереи | 26 февраля, 17:14
Фокстрот открыл сразу три обновленных магазина
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 16:45
Фокстрот делает акцент на онлайн-торговле во время карантина 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Panasonic создал виртуального йога-тренера 0.00
- Бизнес | Сегодня, 12:45
Canyon - перезапуск обновленного бренда прошел успешно 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Портфель АСБИС-Украина пополнился брендом TCL 0.00
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Социальная инициатива "Центр компетенций ЕСМ" 0.00
- Связь | Сегодня, 11:15
8 советов, как продуктивно работать из дома 0.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Три канала 1+1 media в пакете "Киевстар ТВ" 0.00
- Связь | Сегодня, 10:15
MEGOGO запустил новый сезон подкастов 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:45
Сайт ТСН.ua запустил обновленное приложение для Android 0.00