1+1 media будет дистрибутировать украинский телеканал о здоровом способе жизни

24 декабря 2018, 13:15

21 декабря, 1+1 media включила украинский познавательно-развлекательный телеканал 36,6 TV в портфолио 1+1 media distribution, расширив собственное дистрибуционное предложение до 23 каналов.

Выход 36,6 TV на телевизионный рынок Украины осуществляется в рамках реализации политики FILM.UA Group о распространении своего нового телеканала и укрепления стратегического партнерства с 1+1 media.



36,6 TV обеспечивает украинских зрителей мотивирующим контентом, который помогает настроиться на позитивное мышление и подталкивает изменить жизнь к лучшему. Библиотека телеканала составлена из оригинального полезного и премиального видео, рассчитанного на аудиторию, которая стремится придерживаться здорового образа жизни. Среди наиболее актуальных вопросов, которые поднимаются квалифицированными специалистами и приглашенными звездными гостями в эфире, является здоровое питание, тренировки, психология и медицина.



Концепция наполнения сетки телеканала формируется на основе предпочтений целевой аудитории (женщины 25+) и состоит преимущественно из отечественного контента и частично из познавательно-развлекательных программ зарубежного производства, которые зрители могут просматривать без рекламы. Вещание телеканала происходит на спутнике Astra 4А в SD-формате и через IP-протокол в HD формате.



«Мы, как медиагруппа, в первую очередь, заинтересованы в обеспечении зрителя качественным продуктом, который будет как интересным, так и полезным. Поэтому, ознакомившись с контентом 36,6 TV, мы сразу поняли, что он гарантированно получит положительные отзывы потребителей. До сих пор на телевизионном рынке Украины не было представлено телеканала, который был бы на 100% посвящен вопросу здоровья и удовлетворял бы потребности зрителей в данной тематике, поэтому фактически 36,6 TV является первым отечественным телеканалом об активном и здоровом образе жизни, и мы рады, что он дополнил предложение 1+1 media distribution», - комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

«Весь контент канала ищет ответ на достаточно актуальный вопрос − как жить долго и счастливо? − отмечает генеральный продюсер 36,6 TV Наталья Якимович. − Мы пытаемся собрать лучших специалистов и экспертов, которые на собственном опыте показывают, как работает, например, йога и здоровое питание. Отдельного внимания заслуживают блоги и программы известных психологов, ведь без порядка в голове трудно достичь гармонии в теле. Уже сейчас по количеству просмотров отдельных программ на нашем YouTube-канале можно сделать выводы, что аудиторию интересуют выбранные нами темы, а ведущие вызывают доверие».



С момента выхода на украинский телевизионный рынок в сентябре 2018 телеканал уже получил большой интерес среди зрителей, которые заинтересованы в здоровом образе жизни, поэтому сегодня 36,6 TV уже добавили к своим телевизионных предложений уже более 50 отечественных провайдеров, среди которых национальные операторы Triolan, Lanet, Домашнее ТВ (Киевстар), ОТТ-платформы DivanTV и Trinity-TV. Кроме того, доступ к просмотру телеканала уже имеют зрители многих региональных провайдеров, среди которых провайдеры из г. Одесса (Tenet, Briz, Норма), г. Мариуполь (Формат, Grizly, Архат ТВКОМ), г. Тернополь (Колумбус), г. Киев (IPnet, LocalNet, Pautina, Intraffic), г. Харьков (Макснет), г. Конотоп (Зурбаган), г. Ивано-Франковск (Дискавери), г. Николаев (Дикий сад), г. Кропивницкий (Шторм), г. Ужгород (Крам), г. Мукачево (ДВС ТВ), г. Умань (ТИМ), г. Ковель (UAINET) и многие другие.