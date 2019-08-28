1 + 1 media distribution проинформировала о статусе проекта кодирования

28 августа 2019, 14:15

1+1 media провела пресс-ланч, посвященный актуализации вопросов отечественного рынка платного телевидения.

В рамках мероприятия группа проинформировала СМИ о статусе реализации проекта кодирования спутникового сигнала, которое состоится 20 января 2020 года, и подробно рассказала о шагах, которые ожидают рынок в ближайшее время – о кодировании транспортного сигнала «Зеонбуд», маятниковых отключениях сигналов медиагрупп абонентам спутника, запуске HD-версий телеканалов 1+1, 2+2 и ТЕТ, кодировании спутника и о переходе на новые стандарты спутникового вещания DVB-S2/MPEG-4.



Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения группы 1+1 media, и Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media, представили детализированный обзор отечественного рынка Pay TV за прошлые годы и озвучили прогноз возможностей по развитию рынка в будущем.



«По нашим оценкам количество абонентов платного телевидения вырастет до 6,7 млн. абонентов, а размер рынка будет почти 10 млрд. грн. уже в 2021 году. Эти данные являются подтверждением того, что, в том числе благодаря кодированию, откроются новые возможности для участников рынка и производителей контента. Кодирование, которое состоится уже через 5 месяцев, даст новый толчок для развития рынка − несмотря на то, что этот шаг довольно непростой в реализации, медиагруппы и провайдеры четко понимают, для чего он происходит, и какие перспективы для их развития откроет», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения группы 1+1 media.



Также, во время мероприятия были озвучены новые достижения группы в борьбе с пиратством контента. Так, за последние 3 года группа совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины официально направила нарушителям более 150 претензий, по которым в дальнейшем было проведено более 10 обысков и фиксаций нарушений закона, а также открыто 37 уголовных производств. Узнать больше о противодействии пиратству возможно из сюжета ТСН по ссылке.



«Пираты − это существенная проблема, которая не просто препятствует развитию рынка, но и фактически уменьшает доход правообладателей за произведенный ими контент и провайдеров. Поэтому решение проблемы пиратства является фундаментальной задачей для рынка платного ТВ», − отметил Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.



Кроме того, на пресс-ланче было представлено обновленное контентное предложение 1+1 media − недавно в портфолио 1+1 media distribution были добавлены телеканалы производства FilmUA Group «FILMUADRAMA» и «КУС-КУС», который планирует получить лицензию в сентябре этого года. Теперь предложение насчитывает 26 разножанровых телеканалов премиального качества, 13 из которых доступны для просмотра в HD-версиях, а все эти каналы вместе сгенерируют до 30% общего телесмотрения в системах платного ТВ.

