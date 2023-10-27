27 октября 2023, 13:45

Коломойський передає свої корпоративні права в медіахолдингу "1+1 media" в управління трудовому колективу в особі чинного гендиректора — Ярослава Пахольчука.



Ці повноваження передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Ігорю Коломойському, та отримання дивідендів.



Передача прав залишає вирішальний вплив (контроль) за Ігорем Коломойським.