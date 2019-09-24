1+1 media начинает вещание в HD-качестве

24 сентября 2019, 10:15

С сентября группа 1+1 media начинает показ каналов медиахолдинга в HD-формате. Первым каналом, который будет вещать в HD-версии, станет 1+1.

Эксклюзивную возможность его трансляции с 19 сентября уже получила платформа платного телевидения «Домашнее ТВ», совместный проект 1+1 media с телеком-оператором «Киевстар».

«Украинское ТВ стремительно движется в сторону качественного телевидения, и это не может не радовать. Мы продолжаем создавать дополнительную ценность для абонента, обеспечивая качественно другую «картинку», и продолжаем давать дополнительные преимущества прогрессивным операторам, которые инвестируют в технологии. Важно, что это полноценная HD-версия канала, которая отличается от SD одним ? значительно лучшим изображением. Более 90% контента на канале уже идет в высоком качестве. Что касается эксклюзивности «Домашнего ТВ», то они первыми подписали контракт на права в 2020 году, и, соответственно, первыми получают доступ к этому контенту», - прокомментировал Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения, исполнительный директор 1+1 media.Сейчас возможность смотреть программы канала 1+1 в HD-качестве доступна пользователям «Домашнего телевидения» от Киевстар всех тарифных планов без дополнительной платы. Услуга «Домашнего ТВ» входит в тарифную линейку «Все вместе», которая включает услуги мобильной связи, домашнего фиксированного интернета и, непосредственно, телевидения, позволяет экономить до 50% на оплате данных услуг. Узнать больше о тарифных планах «Все вместе» можно по ссылке.Главными преимуществами «Домашнего телевидения» является большой выбор телеканалов, высокое качество изображения и звука, более 1000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке, а также функция «Пауза» и «ТВ-архив». За одну абонплату клиенты Киевстар могут смотреть разные фильмы и программы на четырех устройствах (телевизор, компьютер, планшет и смартфон). Сейчас услуга доступна для подключения от 80 грн. в месяц для всех клиентов компании, которые пользуются фиксированным интернетом Киевстар.Также в группе отметили, что следующими шагами команды холдинга является запуск HD-версий каналов 2+2 и ТЕТ уже в начале 2020 года.