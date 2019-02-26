1+1 media запускает продажу допремьерного показа сериала "#ШКОЛА"

26 февраля 2019, 11:15

Группа 1+1 media объявила о продаже раннего доступа к допремьерному показу продолжения второго сезона популярного сериала «#ШКОЛА» для пользователей мобильного приложения 1+1 video.

Стоимость просмотра новых серий раньше, чем они выйдут в телеэфире, составит 49 грн. Купить ранний доступ и получить возможность увидеть продолжение сериала поклонники смогут уже с 1 марта.



Продажа допремьерного просмотра стала первым экспериментом диджитал-команды 1+1 media с платой за просмотр контента на украинском рынке. Ранее группа монетизировала свою видеобиблиотеку только по рекламной модели.



«Мы продолжаем развивать способы монетизации нашего контента. Для того, чтобы найти свою идеальную формулу, нужна смелость экспериментировать. Мы решились начать с TVOD и для этого эксперимента выбрали новый сезон сериала «#ШКОЛА». Этот продукт хорошо подходит для такого случая, так как имеет свою лояльную аудиторию не только среди ТВ-зрителей, но и у пользователей сети. Так, например, первая серия первого сезона на YouTube собрала более 7,4 млн просмотров», – говорит диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.



«Продажа допремьерного просмотра новых серий в приложении позволит медиагруппе открыть для себя новый источник монетизации. Международный опыт говорит о том, что расширение набора способов доставки ТВ-продукта увеличивает его аудиторию. Поэтому мы, как и прежде, предоставим зрителю варианты просмотра контента любым удобным для него способом, только в этот раз расширив наше предложение еще одним форматом», – отмечает директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media Светлана Павелецкая.



Напомним, ранее 1+1 media запустила мобильное приложение 1+1 video для android-смартфонов с доступом к VOD-контенту группы. Библиотека видео, к которой приложение открывает доступ, содержит более 23 тыс. часов художественных и документальных фильмов, сериалов, развлекательных шоу производства медиахолдинга. Кроме того, пользователям 1+1 video доступны прямые трансляции телеканалов медиагруппы: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ».

