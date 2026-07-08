Нова пошта запустила омніканальну платформу Nova Media

8 июля 2026, 16:15

Нова пошта об'єднала свої цифрові та офлайн-канали в єдину платформу Nova Media, яка допомагає українському бізнесу ефективніше взаємодіяти з клієнтами, а українцям — відкривати нові бренди, товари та послуги.



Завдяки інфраструктурі Нової пошти, підприємці будь-якого масштабу — від малого бізнесу до великих брендів — можуть використовувати платформу Nova Media для взаємодії зі своєю цільовою аудиторією. Користувачам доступний особистий кабінет, у якому можна самостійно налаштовувати та запускати гнучкі рекламні кампанії під власний бюджет.

Платформа об'єднує різноманітні формати взаємодії: від сповіщень у мобільному застосунку до екранів у відділеннях, брендування паковання, поштоматів й корпоративного автотранспорту.Рекламна мережа Нової пошти вже налічує понад 35 тисяч рекламних площин. Щомісяця омніканальна платформа забезпечує доступ до аудиторії у понад 10 млн користувачів цифрових сервісів компанії, генерує близько 600 млн рекламних показів і понад 180 млн офлайн-контактів із клієнтами.«Ми прагнули зробити сучасні маркетингові інструменти доступними для бізнесу будь-якого масштабу. Отже, сьогодні клієнтами Nova Media вже є понад 475 компаній — від великих національних брендів до представників малого та середнього бізнесу. Рівень повторних звернень перевищує 60%. Для нас це найкраще підтвердження того, що Nova Media є ефективним драйвером продажів та підтримує українське підприємництво у розвитку попри всі виклики. Водночас платформа допомагає споживачам легко дізнаватись про крафтові вироби, нові бренди і корисні акції улюблених компаній. Це win-win-win співпраця», — зауважив Іван Білоконний, Начальник відділу розвитку нових продуктів Нової пошти.Нова пошта планує й надалі розширювати можливості Nova Media, запускати нові формати взаємодії та технологічні рішення, щоб зробити комунікацію між українськими підприємцями та мільйонами споживачів ще зручнішою.