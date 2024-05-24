Нова пошта запустила доставку між країнами Європи

24 мая 2024, 14:45

Nova Post – бренд, під яким працює Нова пошта в Європі - запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном.

Відтепер легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post. Послуга вже доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін доставки між країнами - від 2-х днів.

Між країнами Європи Nova Post доставляє у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію - 65 злотих. Плюс 10 злотих до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром.Для оформлення міжнародних відправлень також доступні наші зручні діджитал інструменти: мультимовний сайт, мобільний застосунок, бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур’єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункта видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.“Наша місія - легкість доставки для життя та бізнесу. Саме тому ми не тільки збільшуємо мережу, але й розширюємо перелік послуг. Від сьогодні Nova Post об’єднує не тільки ЄС з Україною, але й європейські країни між собою, забезпечуючи швидку, легку та безпечну доставку від 2-х днів”- прокоментував Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти.Для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або перелік заборонених до перевезення товарів треба:· відвідати сайт https://novapost.com/ ,· обрати країну, з якої буде відбуватись відправка,· перейти у розділ Міжнародна доставка,· обрати розділ Відправити в інші країни.