24 мая 2024, 14:45

Нова пошта запустила доставку між країнами Європи

Nova Post – бренд, під яким працює Нова пошта в Європі - запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном.

Відтепер  легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи  вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими  країнами, де є відділення Nova Post. Послуга вже доступна у всіх країнах присутності крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства. Термін  доставки  між  країнами - від 2-х днів.

Між країнами Європи Nova Post доставляє у відділення, на адресу, в поштомат або в пункт видачі посилок. Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.

На прикладі відправки з Польщі:  доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини у відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих, а в Іспанію - 65 злотих. Плюс 10 злотих до вартості, якщо скористатись послугою доставки посилки на адресу кур’єром.

Для оформлення міжнародних відправлень також доступні наші зручні діджитал  інструменти: мультимовний сайт, мобільний застосунок,  бізнес кабінет,  де  клієнт  може не тільки  створити  посилку,  але й  викликати  кур’єра,  оплатити доставку,  дізнатись  графік роботи  та адресу найближчого  відділення чи пункта видачі посилок,  а також  відстежувати  переміщення відправлення в реальному часі.

“Наша місія -  легкість доставки для життя та бізнесу. Саме тому ми не тільки збільшуємо мережу, але й розширюємо перелік послуг. Від сьогодні Nova Post об’єднує не тільки ЄС з  Україною, але й європейські країни між собою, забезпечуючи швидку, легку та безпечну доставку від 2-х днів”-  прокоментував Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти.

Для отримання додаткової інформації про тарифи, доставку між країнами Європи або  перелік заборонених  до перевезення товарів треба:

·        відвідати сайт https://novapost.com/ ,

·        обрати країну, з  якої  буде відбуватись  відправка,  

·        перейти  у розділ  Міжнародна доставка,

·        обрати  розділ  Відправити в  інші країни.
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