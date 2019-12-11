Киевстар и 1+1 media запускают совместный сервис "Киевстар ТВ"

11 декабря 2019, 14:45

С сегодняшнего дня, 11 декабря 2019 г., платформа платного телевиденья «Домашнее ТВ», а также мультимедийный продукт Киевстар «Kyivstar GoTV» будут объединены в единое решение «Киевстар ТВ».

Услуга предоставляется в партнерстве с 1+1 media и будет доступной для абонентов любых интернет провайдеров.



«Киевстар ТВ» - это новый продукт, который позволит смотреть телевизионные каналы и другой видео-контент с разных устройств и в любом месте, где есть доступ к фиксированному или мобильному интернету. Абоненты Киевстар могут смотреть контент без тарификации интернет-трафика.

Главными преимуществами «Киевстар ТВ» являются:

- Более 150 телеканалов и больше 7 000 фильмов и сериалов в видео-библиотеке от ведущих украинских и иностранных киностудий;

- Возможность смотреть контент на 5 устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SMART TV и ТВ-тюнер);

- Функция «Пауза эфира» и «ТВ-архив» (возможность сохранить эфир и пересмотреть его позже).



«Создавая этот продукт, ми хотели дать возможность абоненту смотреть любимые программы, фильмы, новости в любое время, в любом месте. Ведь удобство платформы в том, что пользователь может начать смотреть видео на ТВ, а продолжить в смартфоне по дороге на работу. К тому же, мы предоставляем только лицензионный контент в высоком качестве. Мы искренне благодарны 1+1 media за партнерство и возможность делиться лучшим с нашими абонентами» - прокомментировал директор по маркетингку Киевстар, Павел Даниман.



Чтобы воспользоваться предложением с гаджета, который имеет мобильный интернет, необходимо установить приложение «Киевстар ТВ» с App Store (доступно с 13 декабря) или Play Market, а также есть web версия. После регистрации в приложении абоненты мобильной связи получат первый месяц использования бесплатно, а после могут выбрать твой тариф или остаться на безоплатном пакете «Легкий». Этот пакет доступен абонентам и контракта, и предоплаты и дает доступ до 50 телеканалов и частичный доступ к видео-библиотеке.



Чтобы воспользоваться услугой дома, на телевизоре, необходимо загрузить «Киевстар ТВ» на SMART TV (услуга будет доступна в конце декабря 2019). Ознакомиться с тарифами можно тут. Для новых абонентов действует специальное предложение – при подключении пользователи получат скидку -50% на первые 4 месяца.

«Мы долго готовились к этому моменту, и это исторический этап в развитии платформы. Последние годы 1+1 media и Киевстар показали себя как надежные партнеры в работе над платформами, именно поэтому Киевстар ТВ – это логичное продолжение этого взаимовыгодного сотрудничества. Амбиции у проекта очень высокие и мы намерены стать лидерами в сегменте», - прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевиденья группы 1+1 media.