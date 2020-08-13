Что смотрели украинцы в первом полугодии 2020: данные "Киевстар ТВ"

13 августа 2020, 15:15

Компании Киевстар и 1+1 media информируют о результатах работы платформы «Киевстар ТВ» за первое полугодие 2020 г.: увеличение активности на 35%, всплеск зрительского интереса в апреле и выбор в пользу национальных каналов.

Киевстар и 1+1 media отмечают, что в их общем продукте «Киевстар ТВ» за 6 месяцев 2020 года активность выросла на 35%. При этом если увеличение зрительского интереса в январе – марте происходило постепенно, то в апреле активность резко возросла на 20%. В июне и июле спрос постепенно вернулся к докарантинному уровню.

Основное предпочтение зрители отдают национальным телеканалам общего интереса. В тройке лидеров: 1+1, Украина и ICTV. Напомним, что все эти и многие другие каналы в Киевстар ТВ транслируются в HD-качестве. Среди тематических телеканалов больше всего смотрят кино (TV 1000 Action, VIP Comedy, ViP Megahit HD), детские («ПЛЮС ПЛЮС», Nick Jr., Nicktoons) и образовательные каналы (Viasat History, Viasat Explore, Discovery Channel).

Кроме 207 телеканалов, платформа «Киевстар ТВ» имеет обширную видеобиблиотеку. Среди 10 000 фильмов и сериалов лидерами по просмотрам стали ленты украинского производства «Чёрный ворон» и «Свингеры-2». Также наиболее популярными стали такие иностранные фильмы как: «Секреты домашних животных – 2», «Как приручить дракона – 3», «Форсаж: Хоббс и Шоу», «Быстрее пули», «Отряд самоубийц». Среди телешоу и сериалов лидирует контент украинского производства: «Мир наизнанку», «Папик», «Женитьба вслепую», «Мышеловка для кота».

«Мы довольны тем, как развивается наш общий с 1+1 media продукт. Если коллеги отвечают за наполнение платформы контентом, то мы предоставляем нашим абонентам сервис по подключению и настройке, уникальные преимущества в виде выгодных тарифов и акционные предложения. Также в период карантина мы открывали доступ ко всем телеканалам и VOD-контенту всем пользователям независимо от выбранного тарифа», – прокомментировал начальник департамента фиксированной связи Киевстар Сергей Сухорук.

Напомним, что абоненты, которые пользуются платформой «Киевстар ТВ» на смартфонах, смотрят контент без списания мегабайтов, а также могут пользоваться ею без оплаты благодаря пакету «Легкий». Кроме этого, выбирая Киевстар ТВ в рамках тарифов «Все вместе», пользователи могут экономить до 50% на мобильной связи, домашнем интернете и телевиденье.

«Мы внимательно следим за предпочтениями наших пользователей и прикладываем максимум усилий, чтобы постоянно расширять контент на платформе. Так, за последние полгода мы увеличили количество телеканалов с 150 до 207, вдвое увеличили количество каналов в HD-качестве, а также значительно расширили VOD-библиотеку: с 7 000 до более чем 10 000 фильмов», – рассказал руководитель проекта «Киевстар ТВ» от 1+1 media Павел Рыбак.