"Киевстар ТВ" и 1+1 media открывают доступ к видеобиблиотеке для всех

23 марта 2020, 13:45

Пользователям услуги «Киевстар ТВ» предоставляется свободный доступ к новостным и детским телеканалам, а также к видеобиблиотеке онлайн-кинотеатра «ivi» с 7000 фильмов и сериалов.

Предложение действует с 20 марта по 5 апреля 2020 г.

На сегодня в тарифной линейке «Киевстар ТВ» есть три пакета услуг - Базовый, Комфортный, Максимальный HD, каждый из которых отличается наполнением. Но, чтобы поддержать абонентов, которые вынуждены остаться дома на период карантина, оператор обеспечивает равный доступ к контенту всем пользователям «Киевстар ТВ», независимо от выбранного ими тарифа.

Для тех абонентов, которые пользуются услугами «Киевстар ТВ» только на смартфоне, также доступен тариф без дополнительной платы «Легкий», в котором в наличии есть 57 телеканалов и базовая видеотека. На период с 20 марта по 5 апреля в тариф также добавлены все 50 новостных телеканалов, доступных в предложении оператора, включая иностранные; ряд детских, среди которых - канал ПЛЮСПЛЮС, семейство каналов Nickelodeon; некоторые фильмовые каналы, которые ранее были доступны только в платных пакетах, как, например, Spike, Paramount Channel и другие.

Главными преимуществами «Киевстар ТВ» являются:

- Более 170 телеканалов и более 7000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке от ведущих украинских и международных киностудий;

- Возможность просматривать контент на 5 устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV и ТВ-тюнер);

- Функция «Пауза эфира» и «ТВ-архив» (возможность сохранить эфир и просматривать его позже).

Чтобы подключить услугу к телевизору необходимо загрузить «Киевстар ТВ» на SMART TV. Для новых абонентов действует специальное предложение − при подключении пользователи получат скидку -50% на первые 3 месяца.





