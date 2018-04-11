Киевстар обновляет "Домашнее ТВ"

11 апреля 2018, 13:05

С 11 апреля клиентам Киевстар доступны для подключения четыре новые пакеты телеканалов и видео в услуге «Домашнее ТВ»: «Минимальный», «Базовый», «Комфортный» и «Максимальный HD».

Стоимость пакета телеканалов в новых тарифах варьируется от 40 грн до 220 грн. Клиенты получат, соответственно, от 68 до 120 популярных украинских и международных телеканалов, в том числе, и в HD-качестве. Чтобы пользователи могли ознакомиться со всеми преимуществами обновленного сервиса, Киевстар предлагает подключение на тариф «Базовый» с тестовым периодом: первые 2-а месяца без абонентской платы.

Теперь, оплачивая одну абонентскую плату, телеканалы и видео можно смотреть одновременно на 2-х телевизорах, а в пакете «Максимальный HD» – сразу на 4-х. Как и раньше, просматривать ТВ и видео параллельно с телевизором можно еще и на 3-х других девайсах: с компьютера (через сайт tv.kyivstar.ua), планшета или смартфона (установив приложение из AppStore или Play Market). Для клиентов, которые подключат один из новых тарифов, в 2 раза уменьшена стоимость аренды ТВ-тюнера и теперь она составляет всего 20 грн./мес.

«Домашнее ТВ» от Киевстар – это возможность с помощью проводного FTTB-интернета смотреть эфирные телеканалы, а также фильмы, сериалы и другой контент из видеобиблиотеки. Сервис доступен в более чем 110 городах Украины, где присутствует FTTB-сеть Киевстар, и предоставляется совместно с партнером – компанией Viasat.