Еще больше возможностей в новых тарифах Киевстар ТВ

27 мая 2020, 14:45

26 мая 2020 года Киевстар запускает новые тарифы «Киевстар ТВ» и «Все вместе». В них увеличено количество контента, промопредложений и мобильного интернета.

Линейка Киевстар ТВ пополнилась пакетами «Базовый», «Семейный», «Выгодный», «Премиум HD». Кроме стандартного доступа к телеканалам и видеоконтенту в новых пакетах «Семейный», «Выгодный», «Премиум HD» предусмотрен доступ к видеобиблиотеке IVI, которая насчитывает более 7 000 фильмов и сериалов. Раньше полный доступ к видеобиблиотеке предоставлялся только в тарифе «Максимальний HD». Также на тарифы «Базовый», «Семейный», «Выгодный» действует дополнительное промо, которое на два месяца открывает доступ ко всем телеканалам. Кроме этого на все тарифы распространяется скидка в 50% на первые три месяца платы за услуги.

Также теперь базовый пакет Киевстар ТВ «Легкий» доступен во всех тарифах предоплаты и контрактной мобильной связи Киевстар. Для того, чтобы воспользоваться предложением достаточно только загрузить приложение Киевстар ТВ на свой смартфон (доступен в Google Play и App Store).

Двумя новыми тарифами пополнилась и линейка Киевстар «Все вместе» – «Все вместе Базовый+ТВ» и «Все вместе Выгодный+ТВ». Напомним, что это уникальное предложение на телекомрынке, которое включает сразу три услуги от одного оператора – мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Абонентам «Все вместе Базовый+ТВ» теперь будет доступен безлимитный мобильный интернет. А для обоих тарифов «Все вместе Базовый+ТВ» и «Все вместе Выгодный+ТВ» будет действовать скидка в 50 грн на оплату услуг в месяц подключения, а также двух последующих.

Детально ознакомиться с наполнением каждого тарифа можно на сайте компании.

Главными преимуществами Киевстар ТВ являются:

- Более 150 телеканалов, 10 000+ фильмов и сериалов от ведущих украинских и международных киностудий в видеобиблиотеке;

- Возможность просматривать контент одновременно на 5 устройствах без дополнительной платы (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV или через ТВ-тюнер);

- Функция «Пауза эфира» и «ТВ-архив» (возможность записать эфир и просматривать его позже);

- Нетарифицированный трафик при использовании со смартфона для абонентов Киевстар.



