Безлимитный мобильный интернет теперь в новых тарифах "Киевстар Всё вместе"

7 ноября 2017, 11:45

C 7 ноября 2017 года лидер телеком-рынка Украины запускает новую линейку тарифов «Киевстар Всё вместе» с безлимитным 3G, «Домашним интернетом» и «Домашним ТВ», которые теперь еще дешевле.

«Киевстар Всё вместе» - это уникальный продукт. Мы предлагаем все свои телеком-услуги в одном пакете, с одним счетом на оплату и одной большой скидкой! Сейчас мы сделали тарифы еще лучше: как по наполнению, так и по цене, чтобы дать возможность пользоваться простыми, понятными и недорогими услугами еще большему количеству украинцев», – комментирует Максим Купко, руководитель направления FTTB Киевстар.

Главные преимущества новых тарифов:

Стоимость пакета услуг: мобильная связь, «Домашний интернет» и «Домашнее ТВ» - от 110 до 155 гривен;

Cкидка на все услуги составит 50% независимо от тарифа;

«Домашнее ТВ» во всех тарифах в подарок;

Увеличена скорость фиксированного интернета – 100 Мб/c для всех;

В тарифе «Всё вместе. Экстра» – безлимитный мобильный интернет без ограничений трафика.

Новая линейка тарифов включает «Все вместе. Плюс», «Все вместе. Смарт» и «Всё вместе. Экстра».

В тарифе с максимальным наполнением – «Всё вместе. Экстра» – «Домашний интернет» и «Домашнее ТВ», неограниченные звонки в сети Киевстар, 300 минут для звонков на сети других мобильных операторов и безлимитный мобильный интернет без ограничений.

В тарифах «Все вместе. Плюс» и «Все вместе. Смарт» – неограниченные звонки в сети Киевстар, 50 и 100 минут для звонков на сети других мобильных операторов, 3Гб и 6 Гб мобильного интернета соответственно, нетарифицируемые социальные сети и приложения, в том числе Youtube.

Впервые тарифы «Киевстар Всё вместе», которые объединяют услуги мобильной связи, фиксированного интернета и телевиденья, были представлены в ноябре 2016 года. Это уникальный для Украины комплексный продукт, который предлагает абонентам Киевстар доступ к трем услугам с простым управлением и оплатой с одного счета. Уже сейчас услугой пользуются больше 100 тысяч абонентов, убедившись в ее удобстве.





