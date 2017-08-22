В сети Киевстар 100 000 абонентов тарифа "Все вместе"

22 августа 2017, 10:15

В сети национального телеком-оператора зафиксировано 100 000 абонентов тарифа «Киевстар Все вместе», который объединяет услуги мобильной связи, домашнего интернета и телевидения в едином предложении.

Юбилейным абонентом стал житель Харькова, которого 18 августа официально поздравили и вручили сертификат для покупок в интернет-магазине Киевстар на 10 000 грн.

Киевстар – единственный мобильный оператор Украины, провайдер широкополосного доступа в интернет и телевидения, который предлагает единый тариф сразу для трех услуг. Популярность «Киевстар Все вместе» объясняется ключевыми преимуществами предложения: единым персональным кабинетом, возможностью управления услугами через мобильное приложение «Мой Киевстар», простотой оплаты с мобильного счета, а также скидками на счет от 30 до 50 процентов.

«Презентовав в прошлом году новый для наших абонентов тариф, мы были уверены в его успехе как среди абонентов мобильной связи, так и домашнего интернета, и ТВ от Киевстар. Сейчас мы подключаем в среднем 500 новых абонентов ежедневно. Уверен, что не так много времени пройдет и мы будем праздновать уже четверть миллиона абонентов тарифа «Киевстар Все вместе» - комментирует Максим Купко, руководитель направления FTTB Киевстар.

Сегодня сеть Киевстар покрывает 40% многоквартирных домов, то есть более 800 000 домохозяйств, это составляет 9% рынка услуг FTTB по количеству абонентов. В 2018 году запланировано подключение новых домов, что позволит значительно расширить территорию с доступом к услугам «Домашний Интернет» и «Домашнего ТВ» от Киевстар.