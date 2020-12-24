"Домашний Интернет" от Киевстар – лидер рынка фиксированного интернета Украины

24 декабря 2020, 13:15

Согласно отчетности телеком-провайдеров, опубликованной на сайте НКРЗИ*, «Домашний Интернет» от Киевстар выбирает наибольшее количество украинцев.

1,094 млн - именно столько составляет абонентская база фиксированного интернета от Киевстар по состоянию на конец 3 кв. 2020, а это 16% всего В2С-рынка Украины.На данный момент услуга доступна в 124 городах Украины, а сеть охватывает 42,5 тыс. многоэтажных домов с более чем 4,3 млн квартир. Наибольшей популярностью «Домашний Интернет» от Киевстар пользуется в Днепропетровской, Запорожской и Житомирской областях. Среди мегаполисов его чаще всего выбирают в Днепре и Львове.

«Мы очень рады, что наш продукт показывает стабильный рост и все больше украинцев выбирают «Домашний Интернет» от Киевстар. С начала 2020 года мы подключили услугу в 650 новых домах, а сумма инвестиций в развитие и модернизацию сети составила почти 100 млн грн», - прокомментировал Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи Киевстар.

«Домашний Интернет» от Киевстар был выведен на рынок в 2010 году. А с 2016 были запущены тарифы «Все Вместе», что стало весомым преимуществом «Домашнего Интернета». Напомним, что Киевстар был первым, кто запустил на украинском рынке такое конвергентное решение, включающее в себя фиксированный интернет, мобильную связь, телевидение и позволяет экономить на этих услугах до 50% их стоимости. Абонентская база клиентов, которые выбрали эту услугу, составляет 774 тыс. абонентов и ежемесячно растет.

Кроме фиксированной связи и тарифов «Все Вместе», компания также предлагает решение для домов и дач, где нет возможности провести проводной интернет – «Все Вместе 4G»**, благодаря которому вместе с пакетом мобильной связи абонент получает и домашний интернет через технологию 4G без каких-либо ограничений по объему трафика.