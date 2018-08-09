Фиксированный интернет и ТВ от Киевстар во II квартале 2018 года

9 августа 2018, 10:45

Во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года услуги фиксированного интернета и телевидения от Киевстар – "Домашний Интернет", "Домашнее ТВ" и тарифы "Киевстар Все вместе" – демонстрируют уверенный рост основных показателей:

• количество клиентов "Домашнего Интернета" выросла на 6,5%, до 858 000;

• выручка от услуг фиксированной связи выросла на 7,3% и составила 297 млн грн;

• ARPU (средний доход на одного пользователя) клиентов вырос на 4,3%, до 72 грн;

• в среднем один клиент "Домашнего Интернета" использовал в течение месяца 130 Гб дата-трафика.

• индекс лояльности клиентов (NPS) остается стабильно высоким – 44%.

"Наша цель – максимально расширить доступ к качественному и оптимального по стоимости фиксированному интернету и телевидению. Для этого мы не только разрабатываем выгодные для абонентов тарифы, но и продолжаем строительство новых участков нашей сети", – комментирует Николай Бумажный, руководитель направления FTTB Киевстар.

Также во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% выросло количество клиентов Киевстар, которые пользуются услугой "Домашнее ТВ". Рост связан, в частности, с новыми выгодными тарифами, которые Киевстар ввел в апреле. Стоимость пакета телеканалов в новых тарифах варьируется от 40 грн до 220 грн. Клиенты получают, соответственно, от 68 до 120 популярных украинских и международных телеканалов, в том числе, и в HD-качестве. Чтобы клиенты могли ознакомиться со всеми преимуществами услуги, Киевстар предлагает подключение на тариф "Базовый" с тестовым периодом: первые 2 месяца без абонентской платы.

По данным лидера телеком-рынка, общий рост доходов от услуг фиксированной связи обусловлен популярностью тарифов "Киевстар Все вместе" (FMC), объединяющих услуги мобильной связи, домашнего интернета и ТВ в одной выгодном предложении. Во втором квартале 2018 года общее количество пользователей тарифа превысила 300 000 абонентов. А в июле этого года Киевстар запустил аналог FMC-тарифов для абонентов контрактной формы обслуживания. Услуга "Домашний Интернет" теперь включена в ежемесячную абонентскую плату в актуальных тарифных планах по договору.