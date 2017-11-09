Киевстар в 3-м квартале 2017 года: 26,4 млн абонентов, 108% рост дата-трафика

9 ноября 2017, 13:17

Абоненты Киевстар стали больше говорить и активнее использовать мобильный интернет.

Благодаря этому компания продолжает демонстрировать отличные результаты. Киевстар остается лидером как по доле рынка, так и по NPS (индексу лояльности).



26,4 млн клиентов воспользовались услугами Киевстар в третьем квартале 2017 года. Это на 0,8% больше, чем в июле-сентябре 2016-го. Также выросло потребление голосовых услуг и мобильного интернета – до 570 минут и 835 МБ на абонента в месяц. В результате увеличился и средний доход на абонента (ARPU) – до 50 грн (на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).



Общий доход компании увеличился на 10,0%, достигнув 4,3 млрд грн, а выручка от услуг мобильной связи выросла на 10,2% — до 4,0 млрд грн. Рост доходов от услуг мобильной передачи данных составил 70,4% по сравнению с аналогичным кварталом 2016 года. У Киевстар стало больше пользователей мобильного интернета (на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) – во многом благодаря успешной маркетинговой стратегии, ориентированной на развитие потребления новых технологий в Украине.



Доходы от услуг фиксированной связи в третьем квартале 2017 выросли на 5,1% и составили 275 млн грн. При этом доходы от услуги «Домашний интернет» увеличились на 12%, что обусловлено, прежде всего, повышенным спросом на предложение «Киевстар Все вместе» – абоненты могут оплачивать мобильную связь, фиксированный интернет и услуги цифрового ТВ одним счетом и получать значительные скидки. В то же время средний доход на абонента увеличился на 11,7% — до 69 грн.



В третьем квартале 2017 года прибыль Киевстар до налогов (EBITDA) выросла на 8,2% — до 2,3 млрд гривен.



«Мы продолжаем инвестировать в развитие новых технологий в Украине, - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар. – Только в третьем квартале 2017 года компания вложила 645 млн грн в развитие сети и обновление инфраструктуры. Мы готовы к запуску 4G на 1800-х частотах и очень ждем технологическую нейтральность».



Напомним, что сеть Киевстар работает на базе решения Single RAN (единый радиодоступ), что позволяет поддерживать услуги связи различных стандартов, в том числе 3G и 4G. В третьем квартале 2017 года Киевстар продолжал увеличивать сеть 3G – теперь мобильный интернет третьего поколения доступен для 73% населения, в третьем квартале 2016-го этот показатель составлял 52%.



Киевстар – плательщик налогов №1 на рынке телекома. В 3 квартале 2017 общая сумма налогов и отчислений компании составила 1,4 млрд грн, а всего за девять месяцев 2017 Киевстар уплатил в государственную казну 3,5 млрд грн.



Напомним, что в 3 квартале 2017 года в пяти странах мира, в том числе в Украине, была запущена глобальная персональная интернет-платформа VEON, доступная для всех абонентов мобильной связи. Данное решение позволяет клиентам звонить, обмениваться сообщениями, общаться с друзьями, делиться фото и видео, получать эксклюзивный контент и уникальные предложения от партнеров. Для абонентов Киевстар использование приложения бесплатное — мегабайты и средства со счета не списываются. Также функционал VEON позволяет абонентам Киевстар проверять состояние своего счета, остаток минут и мегабайтов, пополнять мобильный счет без комиссии.



«В начале этого года мы анонсировали нашу стратегию – стать первым и лучшим в своем классе провайдером связи на рынках нашего присутствия и совершить революцию в персональном опыте интернет-пользования с помощью глобальной платформы VEON. Этот продукт разработан международной командой VEON в Лондоне и Амстердаме и адаптирован для локальных рынков. Я рад, что в Украине платформа интересна и пользователям, и бизнесу. Нам уже удалось заключить более 20 успешных партнерств, которые дают возможность интегрировать качественно новые сервисы в платформу. И это только начало!» - говорит Жан-Ив Шарлье, глава компании VEON.