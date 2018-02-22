Результаты 2017 года Киевстар

22 февраля 2018, 11:45

За 2017 год абоненты Киевстар стали больше говорить и пользоваться мобильным интернетом, активно переходили на новые безлим-тарифы и подключали услуги FMC.

Все это привело к росту доходов оператора по всем основным категориям – от мобильной связи до «Домашнего интернета».

В последние два года наблюдалась тенденция, когда абоненты переставали пользоваться несколькими SIM картами разных операторов и делали свой выбор в пользу лидера телеком-рынка – Киевстар. Благодаря инновационному подходу к формированию тарифов, количество абонентов за четвертый квартал 2017 года выросло на 400 тыс. - до 26,5 млн, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.



Абоненты стали намного активнее использовать мобильный интернет – в 4 квартале 2017 года среднемесячное потребление трафика на абонента мобильного интернета достигло 1091 Мб – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате за 2017 год доходы услуги мобильной передачи данных выросли на 68,9%.



Доходы от услуг фиксированной связи в 2017 году выросли на 7,6% и составили 1,1 млрд грн. При этом доходы от широкополосного доступа увеличились за год на 12,2%, благодаря уникальному для украинского рынка предложению «Киевстар Все вместе» (FMC), в рамках которого абоненты могут оплачивать мобильную связь, фиксированный интернет и цифровое ТВ одним счетом и получать значительные скидки.



Общий доход компании за 2017 год увеличился на 10,6%, достигнув 16,5 млрд грн, из которых 15,3 млрд грн приходится на услуги мобильной связи.



В 2017 году прибыль Киевстар до налогов (EBITDA) выросла на 18,1% — до 9,2 млрд гривен. А маржинальность EBITDA достигла 55,7%.



Инвестиции в развитие телеком сети в 2017 году достигли 2,6 млрд. гривен и, в основном, были направлены на развитие 3G-покрытия и подготовку сети к предоставлению услуг нового стандарта связи – 4G. В 2017 году территория сети 3G Киевстар увеличилась до 9,8 тысяч населенных пунктов, где проживает 80% населения страны. В конце 2016-го года этот показатель составлял 61%.



«Я рад, что наша качественная сеть, наши продукты и услуги, уникальные предложения, правильное продвижение и коммуникация с абонентами помогли команде Киевстар достичь отличных результатов в прошлом году. Мы показываем стабильный рост по всем показателям, - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар. – Спасибо клиентам, которые каждый день помогают нам стать еще лучше».



В 2017-м Киевстар снова получил статус плательщика налогов №1 на рынке телекома. За отчетный год компания перечислила в государственную казну свыше 5,1 млрд грн.



Напомним, что в 1 квартале 2018 года Киевстар стал победителем тендера на развитие в Украине связи 4G на частотах 2600 МГц. Компания в ходе аукциона получила сплошную полосу частот 2Х15 МГц, что позволит предоставлять интернет на самой высокой скорости. Также Киевстар планирует участвовать в тендере на запуск связи 4G на частотах 1800 МГц, который состоится в первом квартале 2018 года.