Киевстар запускает тариф "Безлим Мессенджеры"

5 октября 2018, 10:15

В новом тарифе для абонентов предоплаченный связи Киевстар предлагает доступ к еще большему количеству приложений без тарификации мобильного интернета.

В частности, мегабайты не будут списываться при использовании:

социальных сетей Instagram, Facebook и Twitter;

мессенджеров Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram и Skype при обмене текстовыми сообщениями;

музыкальных приложений Apple Music, Zvooq и Radio Kyivstar;

приложений для просмотра видео Kyivstar GO TV и Киевстар Футбола;

приложений, входящих в сервис «Знание без границ»: Prometheus, Wikipedia, MyBook и Smart Kyivstar.

Также в тариф включены 4000 Мб* мобильного интернета, которых хватит на другие нужды: поиск информации, обмен файлами и тому подобное.

Для звонков абоненты получат неограниченное количество минут в сети оператора и 60 минут на других мобильных операторов. Также эти минуты можно использовать для звонков на самые популярные направления за границу, чтобы у абонентов была возможность услышать голос родных и друзей, которые сейчас находятся в другой стране.

Тариф «Безлим Мессенджеры» входит в новую линейку тарифных планов Киевстар, которые доступны для подключения с 4 октября 2018 года. Среди новых тарифов также «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим». Для абонентов, которые пользуются тарифами предыдущей линейки, то есть подключили их до 4 октября 2018 года – никаких изменений не происходит.

В новом тарифе «Безлим Соцсети»: приложения Twitter, Facebook и Facebook Messenger при обмене текстовыми сообщениями – без тарификации мобильного интернета. Также в тарифе 2000 Мб*, безлим для звонков в сети оператора и 30 минут на других мобильных операторов и за рубеж. Если же абоненты не пользуются мобильным интернетом, то в этом тарифе они могут отказаться от пакета мегабайтов и получить постоянную скидку на услуги оператора.

В «Безлим Видео» теперь абоненты могут смотреть видео без тарификации в популярном игровом видеосервисе Twitch, а также в YouTube, 1+1 video, Megogo и других. 9000 Мб хватит для остальных нужд. А для звонков абоненты получат безлим в сети Киевстар и 150 минут в других мобильных операторов и за рубеж.

В «Максимальный Безлим» – безлимитный мобильный интернет, 300 минут на других мобильных операторов и за рубеж. Также абоненты, которые подключат тариф «Максимальный Безлим» смогут пользоваться фиксированным «Домашним Интернетом» от Киевстар без дополнительной платы.

Ощутить все преимущества новых тарифов можно с качественным 4G от Киевстар. Для этого нужно лишь подготовить свой гаджет и SIM-карту. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-связь с помощью USSD-кодов *245*5# вызов – для проверки смартфона; *245*4# вызов – для проверки SIM-карт.

Заменить USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар. Также компания предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в фирменных магазинах и на сайте.

