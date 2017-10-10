Киевстар представляет новые безлимитные тарифы

10 октября 2017, 11:45

Петр Чернышов, президент Киевстар: «Мы сделали безлим-тариф, который так ждали наши абоненты. И он просто прекрасен».

С 10 октября 2017 года для абонентов предоплаченной связи доступны новые тарифы: «Безлим Разговоры», «Безлим Соцсети», «Безлим Видео» и «Максимальный Безлим», каждый из которых соответствует потребностям разных групп абонентов.

В тарифе «Максимальный Безлим» звонки в сети Киевстар и мобильный интернет – без ограничений. Отличительные особенности тарифа:

Использование мобильного интернета без ограничения скорости;

Возможность пользоваться всеми доступными в Украине сервисам без ограничений;

Сохранение максимального качества видео-стриминга;

Вторая SIM-карта для использования услуги «Интернет SIM-пара» включена в стоимость тарифа.

Впервые в Украине в тарифе «Безлим Видео» – представлен полноценный безлимитный доступ к приложению Youtube. Нетарифицируемыми остаются также музыкальные и видео приложения Zvooq, Fonoteka, Megogo, Divan.TV и Домашнее ТВ от Киевстар. Абоненты могут без ограничений смотреть видео и слушать любимую музыку, не беспокоясь о мегабайтах на счету. Вторая SIM-карта для использования услуги «Интернет SIM-пара» тоже в комплекте стартового пакета.

Тарифные планы «Безлим Разговоры» и «Безлим Соцсети» предлагают сбалансированный пакет услуг: безлимитные звонки в сети крупнейшего телеком-оператора Украины, 500Мб и 3000Мб мобильного интернета соответственно, минуты для звонков на сети других мобильных операторов и нетарифицируемый доступ к социальным сетям и ряду образовательных сервисов.

«Мы подготовили отличное предложение не только для абонентов предоплаченной связи, но и для контрактных клиентов» – говорит Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Для них доступны пять новых тарифов: «Безлим», «Безлим Extra», «Безлим Silver», «Безлим Gold» и «Безлим Platinum». Преимущества для абонентов контрактного подключения в новых тарифах – это не только безлимитный мобильный интернет начиная с 95 грн, но и возможность пользоваться услугами сразу, оплачивая их в следующем месяце; планировать свои расходы и пополнять счет частями, приоритетное обслуживание и многое другое.

