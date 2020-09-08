Tik Tok, Apple TV и другие приложения стали безлимитными для абонентов Киевстар

8 сентября 2020, 14:15

В обновленной линейке тарифов предоплаты «Без границ» Киевстар увеличил количество приложений, для которых действует безлимитный мобильный интернет.

Теперь мегабайты не будут списываться при использовании 54 сервисов.

Абоненты Киевстар смогут безлимитно смотреть видео в популярной социальной сети Tik Tok. Согласно данным оператора, каждый день этим приложением пользуется примерно 1,5 млн абонентов. Благодаря безлиму они смогут сэкономить значительное количество трафика для других потребностей. Также, как и ранее, безлим действует на Instagram, Telegram, Facebook и другие соцсети в зависимости от выбранного тарифа.

Для любителей смотреть видео онлайн, кроме YouTube и других стримингових сервисов, оператор делает безлимитным еще и Apple TV. А среди новых мобильных игр, за которые не будут списываться мегабайты: PUBG, Fortnite, Clash of Clans и Fifa 2020.

Также для всех абонентов, которые выберут обновленные тарифы «Без границ», Киевстар увеличил количество образовательных приложений, которыми можно пользоваться безлимитно. Среди них, в частности, курсы от Coursera, приложение для изучения иностранных языков Duolingo, видеобиблиотеки TED и другие полезные сервисы.

С подробным перечнем всех приложений, за которые не списываются мегабайта мобильного интернета, можно ознакомиться в описании каждого тарифа по ссылке. Напомним также, что Киевстар первым в Украине сделал безлимитными в своих тарифах музыкальный сервис Spotify и приложение с государственными услугами «Дія».