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9 марта 2023, 17:15
У Tik-Tok масові збої
У роботі Tik-Tok спостерігаються збої, у деяких користувачів не завантажуються відео.
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