Великі збої в сигналі GPS над Польщею

27 декабря 2023, 17:24

Наразі на більшій частині Польщі спостерігаються перебої з сигналом GPS. Подібна ситуація також фіксується у східній Румунії, південно-західній частині Чорного моря та східній частині Середземного моря.



Ймовірною причиною фахівці називають навчання НАТО. Вони нагадують NOTAM (повідомлення, що розповсюджується за допомогою телекомунікаційних засобів і містить інформацію про встановлення, статус або зміни авіаційних засобів, послуг, процедур, а також про небезпеки), в якому вже повідомлялося про можливі збої.