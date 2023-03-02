Tik Tok установит ограничения времени пользования для детей и подростков — CNN

Теперь на аккаунтах пользователей младше 18 лет, устанавливается ограничение экранного времени до часа в день. При достижении указанного лимита подросткам предложат ввести пароль, без которого продолжить пользование соцсетью не удастся.
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