Tik Tok установит ограничения времени пользования для детей и подростков — CNN

2 марта 2023, 9:45

Теперь на аккаунтах пользователей младше 18 лет, устанавливается ограничение экранного времени до часа в день. При достижении указанного лимита подросткам предложат ввести пароль, без которого продолжить пользование соцсетью не удастся.