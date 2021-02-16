1,5 часа в день в Tik Tok: Киевстар составил рейтинг соцсетей и мессенджеров

16 февраля 2021, 11:15

Киевстар проанализировал, какие мессенджеры, социальные сети и платформы пользуются наибольшей популярностью у абонентов, когда они активные и сколько мобильного интернета используют.

При исследовании использовались обобщенные и обезличенные данные о мобильном дата-трафике в сети оператора.

Viber - самый популярный мессенджер среди абонентов Киевстар. Благодаря мобильному интернету ежемесячно им пользуется 12 млн абонентов оператора.

Далее в рейтинге идут Facebook Messenger с 11 млн пользователей, Telegram с 6 млн и WhatsApp примерно с 5 млн.

Самыми популярными социальными платформами стали Facebook и YouTube, ими ежемесячно пользуется примерно по 13 млн абонентов Киевстар. Instagram использует 10 млн человек. Неожиданно на третьем месте оказался Twitter с 7 млн, а замыкает список лидеров Tik Tok с 5,5 млн.

В среднем абоненты Киевстар проводят больше всего времени именно в Tik Tok – 88 минут в день. А каждый десятый пользователь проводит в этом приложении более 4 часов в день. YouTube смотрят в среднем 54 минуты в день, а в Facebook сидят 44 минуты.

Активно абоненты Киевстар пользуются соцсетями вечером, с 18.00 до 22.00. Но они также очень активны и днем, с 12.00 до 13.00.

Ожидаемо наибольшее количество мобильного интернета в месяц используют при просмотре YouTube - в среднем 2,5 Гб на каждого абонента, на втором месте Tik Tok - 0,6 Гб, а в Instagram - 0,4 Гб. Поэтому в большинстве своих тарифах Киевстар предлагает безлим на эти и другие популярные приложения. При их использовании мегабайты не будут списываться со счетов абонентов, благодаря чему можно экономить гигабайты трафика ежемесячно.