Минэконом развития и торговли будет развивать сферу туризма с Киевстар

26 декабря 2017 года Киевстар и Министерство экономического развития и торговли Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.
По условиям Меморандума, стороны договорились об обмене статистической информацией, позволяющей определять количество отечественных и иностранных туристов, перемещаемых по территории Украины. Полученные данные могут использоваться Министерством для развития туристической отрасли и популяризации Украины на внешнем и внутреннем туристических рынках.
«С помощью Big Data специалисты Киевстар мониторят количество туристов, которые приезжают в тот или иной регион, определяют, откуда едут люди и даже сколько времени они проводят в области. Мы передаем неперсонифицированные данные специалистам в местных администрациях, которые, в свою очередь, делают выводы о том, насколько хорошо знают об их регионе украинцы и формируют стратегии развития туризма. Вся информация, которую они от нас получают – обобщенная, без персональных данных», – говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.
За более чем полтора года Киевстар подготовил мониторинги с данными о туристических потоках для многих областных и городских государственных администраций, среди которых Одесская, Ивано-Франковская, Херсонская, Днепровская, Львовская, Полтавская, Черниговская и другие. По оценкам местной власти, эти данные оказались очень полезными для развития регионов.
Например, в 2016 году сотрудничество Киевстар и Одесской ОГА позволила обосновать необходимость запуска нового железнодорожного маршрута, и теперь уже более года в направлении популярных курортов Затока и Сергеевка, куда ранее можно было добраться только на автомобиле или электричкой, курсирует поезд Киев-Измаил.
А данные, сформированные для Управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской ОГА показали, насколько недооцененным был поток туристов в этом регионе – по официальной статистике он значился вдвое меньшим.
"Качественное управления базируется на статистике, которая должна быть точной. Поэтому хочу поблагодарить Киевстар, который уже второй год предоставляет Минэкономразвития обобщённые данные о перемещении украинских и иностранных туристов, а сейчас проявил инициативу по подписанию Меморандума с привлечением еще двух ведущих операторов мобильной связи. Это выводит отношения между Министерством (экономического развития и торговли Украины) и операторами на новый уровень: мы сможем более прагматично подходить к системному сбору данных, оценивать реальный рост индустрии туризма и использовать эту информацию для принятия решений с целью улучшения туристических предложений и планирования доходов в бюджет страны», – подчеркнул Степан Кубив, Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Украины.
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