9 августа 2017, 13:45

Big Data от Киевстар помогает анализировать туристический поток в Прикарпатье

Управление международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации совместно с Киевстар реализовало проект мониторинга миграций граждан в Ивано-Франковской области.



По данным исследования, в прошлом году Прикарпатье посетило более 4 млн туристов-абонентов Киевстар* из 23 областей Украины. Наибольшее количество украинских гостей приезжало в регион из Львовской (25,27%), Черновицкой (18,55%), Тернопольской (17,07%), Киевской (11,10%) и Закарпатской (7,10%) областей.



«Мы были приятно удивлены данными, полученными в результате мониторинга. Так как поняли, что до сих пор недооценивали туристический поток нашего региона. По официальным статистическим данным численность туристов и экскурсантов в прошлом году была вдвое меньше – 2,1 млн человек (без учета гостей усадеб сельского зеленого туризма), – говорит Виталий Передерко, начальник отдела туризма управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской облгосадминистрации. – Киевстар, который имеет наибольшую абонентскую базу в Украине, «увидел» больше – Прикарпатье очень популярно для внутреннего и внешнего туризма, и нам есть над чем работать в этом направлении».



Кроме того, оператором было зафиксировано 97,6 тыс. абонентов зарубежных сетей, которые приехали в Прикарпатье из других стран**. Больше всего гостей – из Российской Федерации (15,26%), Польши (14,38%), Италии (9,52%), Молдовы (7,36%), Эстонии (6,68%) и Беларуси (6,68%).



«Конечно, следует учитывать, что в полученных данных есть доля так называемых трудовых мигрантов, – комментирует Виталий Передерко. – Это свойственно всем областям Западной Украины».



Интересным фактом стало и то, что в целом Прикарпатский регион популярен для туристических поездок в течение всего года. Пиковый сезон для гостей из Украины – лето, это более 1,3 млн человек, меньше приезжают весной – 0,9 млн человек. Такая же тенденция наблюдается и среди иностранцев – 29,9 тыс. человек летом и 19,2 тыс. весной.



Результаты мониторинга позволят местным властям уделить больше внимания маркетинговой политике туристических направлений, чтобы привлечь туристов из тех областей Украины, откуда сейчас едут меньше.



«Киевстар не впервые на основе больших данных (Big Data) строит аналитику, которая помогает областям Украины в их дальнейшем развитии, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Наша компания имела положительный опыт сотрудничества с Одесским и другими регионами, теперь присоединилась Ивано-Франковская область. Мы рады быть причастными к новым подходам в государственном управлении и планировании будущих шагов на основании анализа объективных данных. Киевстар всегда открыт к сотрудничеству и реализации инновационных проектов».

