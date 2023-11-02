Гепатит А обнаружили еще в Ивано-Франковской области

2 ноября 2023, 12:15

По состоянию на 1 ноября, в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находятся семь человек с гепатитом A, трое из них — дети.

С начала года в области зафиксировано 12 случаев гепатита А.

"С точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах", — рассказала "Общественному" замгендиректора областной клинической больницы Наталия Демина.