Одесская областная детская больница получила оборудование благодаря SMS

26 сентября 2019, 14:15

25 сентября в рамках совместной инициативы Киевстар и Международного Благотворительного Фонда «Украинская Биржа Благотворительности» (МБФ УББ) «Детская надежда» состоялась передача оборудования в отделение кардиоревматологии Одесской областной детской клинической больницы.

На средства, которые абоненты Киевстар перечисляли с помощью SMS-сообщений, была закуплена рабочая станция Холтера ЭКГ, а также измеритель артериального давления ВАТ-41. Станция Холтера позволяет круглосуточно фиксировать информацию о работе сердца, проводить исследования сердца и сосудов, устанавливать заболевания и определять тактику лечения.



Ежегодно в Одесской областной детской больнице проходят амбулаторное и стационарное лечение около 6 тыс. детей. Из них около 400 имеют врожденные пороки сердца, а 60 заболеваний квалифицируются, как критические и требуют ургентного медицинского вмешательства.



Передача этого оборудования стала третьей по направлению кардиология и седьмой в проекте «Детская надежда». На сегодня сумма пожертвований уже составила более 1 млн. 380 тыс. грн.



Напомним, что ранее благодаря пожертвованиям абонентов Киевстар медицинское оборудование получил Национальный институт рака, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Н. Амосова, Западноукраинский специализированный детский медицинский центр г. Львов, Львовская областная больница «ОХМАТДЕТ» и Одесская областная детская клиническая больница (отделение онкогематологии).



«Детская надежда» - это платформа, благодаря которой все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность приобщиться к благотворительности и направить средства через SMS-сообщения. При осуществлении пожертвования можно выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больнице которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 гривен.



Размер взноса не имеет значения, ведь каждая гривна помогает доброму делу.

Средства, которые абоненты жертвуют с помощью SMS, не облагаются налогами. 100% пожертвований используются МБФ УББ на реализацию проекта. Фонд самостоятельно закупает все необходимые материалы для больниц.