Бренд ERGO поддержал открытие семейной комнаты в Сумской детской больнице

23 декабря 2019, 18:47

Бренд ERGO помог открыть семейную комнату в Сумской детской больнице в рамках благотворительной инициативы Фонда "Дом Рональда Макдональда", выступив генеральным техническим партнером.

Семейная комната в Сумской детской больнице открылась 28 ноября и стала четвертой и самой большой в Украине. Три остальные комнаты уже работают во Львове, Виннице и Киеве.

Основная цель обустройства такого специального пространства заключается в том, чтобы дать возможность родителям быть рядом со своими детьми и поддерживать их во время лечения. Размещение в комнатах является полностью бесплатным.

Бренд ERGO присоединился к инициативе Фонда "Дом Рональда Макдональда" в 2017 году и содействовал открытию каждой из комнат, предоставляя всю необходимую бытовую, климатическую и аудиотехнику: холодильники, кондиционеры, микроволновые печи, чайники, увлажнители, наушники и др.

Самая большая по площади комната в Сумах, которая состоит из просторной кухни, гостиной и четырех спален, не стала исключением. Бренд выступил генеральным техническим партнером и помог в ее обустройстве, создав максимально комфортные условия для пребывания в ней значительного количества родителей и детей.