ERGO стал техническим партнером первой в Украине семейной комнаты во Львове

7 ноября 2017, 9:45

Бренд ERGO поддержал инициативу обустройства первой в Украине комнаты семейного пребывания во Львове. Официальное открытие комнаты состоялось второго ноября во львовском Охматдете.



Команда ERGO присоединилась к социальной инициативе Фундации "Дом Рональда МакДональда" и предоставила технику для обустройства комнаты, став техническим партнером.



"Признание права семьи не расставаться в больнице - большой шаг вперед. Маленький пациент с его потребностью находиться рядом с родителями должен быть в центре внимания системы здравоохранения. И создание первой в Украине Семейной комнаты - это уверенный шаг к семейно-ориентированной медицине", - отметила во время открытия комнаты и.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Торговая марка ERGO - бренд качественной техники, который представлен в Украине уже 10 лет. За эти годы наша команда смогла завоевать доверие и уважение покупателей. Но успешный бизнес - это не только продажа и маркетинг, а еще и возможность помогать другим, – комментирует Оксана Сливчук, бренд-менеджер ТМ ERGO. - Предоставление техники нашей торговой марки - наш вклад в общее дело развития семейно-ориентированной медицины, которая помогает родным быть рядом с детьми во время длительного лечения в больнице".



Обустройство комнат семейного пребывания в больницах - не украинское ноу-хау, а успешная мировая практика. Такие комнаты уже работают в 64 странах мира и ежегодно помогают 70 миллионам семей оставаться рядом с детьми во время лечения. В этих комнатах родители или родные ребенка, находящегося длительное время в медицинском учреждении, могут отдохнуть, разогреть еду и поесть, попить чай или кофе и поиграть с ребенком.

Семейная комната в львовском Охматдете оборудована кухней, зоной отдыха и игр с детьми. Пребывание в комнате бесплатное.

Надеемся, что пример львовского Охматдета вдохновит и другие городские больницы Украины побудит сотрудничать с Фондом и обустраивать семейные комнаты.ERGO - бренд качественной техники, который известен в Украине уже 10 лет. В продуктовом портфеле ERGO представлены мобильные устройства, портативная электроника, аксессуары, TV техника, электросамокаты, гироборды, LED лампы, холодильники и морозильные лари, климатическая техника и мелкая бытовая техника. ERGO - лидер по продажам наушников и гарнитур в Украине, входит в ТОП-5 по продаже телевизоров и мобильных телефонов. Эксклюзивным дистрибьютором ТМ ERGO является Юг-Контракт.