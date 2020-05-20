FS 1621, FS 1622 и FS 1625R - новые вентиляторы ERGO

20 мая 2020, 10:45

Ассортимент климатической техники бренда ERGO обогатился сразу несколькими моделями вентиляторов с разным размером, мощностью и функционалом для удовлетворения самых разнообразных потребностей потребителей.



Торговая марка ERGO представила линейку вентиляторов, которая на сегодняшний день состоит из шести различных моделей. Среди новинок два настольных и четыре напольных вентилятора, причем одна напольная модель имеет встроенный увлажнитель воздуха.





Напольные вентиляторы ERGO FS 1621, ERGO FS 1622 и ERGO FS 1625R имеют регулируемую по высоте выдвижную стальную штангу, механизм автоматического вращения и шесть специальных аэродинамических лопастей диаметром 40см, работающих чрезвычайно тихо и в то же время эффективно. Мощность этих моделей составляет 75 Вт, что позволяет создавать поток воздуха скоростью до 7,25 м/с. Но в случае, если такая высокая скорость «ветра» не нужна, мощность работы вентилятора можно отрегулировать в трех режимах. Основное различие между моделями ERGO FS 1621 и ERGO FS 1622 состоит в дизайне и окраске корпуса – черный и белый цвета соответственно. Кроме того, модель ERGO FS 1625R оснащена пультом дистанционного управления и особым режимом «Сон». В нем устройство само автоматически регулирует скорость потока воздуха, попеременно набирая обороты и снижая их до минимума, имитируя, таким образом, естественные порывы ветра.



Настольные вентиляторы ERGO FT 1220 и ERGO FT 0920 позволяют расположить их на любом повышении с ровной поверхностью. Это экономит место и позволяет эффективно освежать воздух в комнате. Большая модель ERGO FT 1220 имеет шесть лопастей диаметром 30 см и оснащена двигателем мощностью 45 Вт, что позволяет создавать поток воздуха скоростью 5,2 м/с. Вентилятор ERGO FT 0920 имеет несколько меньшие габариты и оснащен тремя лопастями диаметром 23 см. Двигатель данной модели имеет мощность 25 Вт. Как ERGO FT 1220, так и ERGO FT 0920 поддерживают функцию автоматического вращения и оснащены кнопками переключения скорости работы.



Наиболее продвинутая модель – вентилятор ERGO FSM 1698 – оснащена встроенным увлажнителем воздуха. Данное устройство перемещает воздух в комнате, предварительно увлажняя и делая его тем самым еще более свежим, приятным и полезным. Шесть больших лопастей диаметром 40 см изготовлены из прозрачного пластика, что делает конструкцию визуально более легкой и изящной, а светодиодная подсветка придает вентилятору особенно привлекательный вид в ночное время. Двигатель мощностью 50 Вт создает воздушный поток скоростью почти 7 м/с. Холодный пар подводится из увлажнителя к лопастям вентилятора, которые смешивают его с потоком воздуха и распространяют насыщенный водяным паром воздух по всей комнате. Пульт дистанционного управления позволяет с удобством настраивать скорость вращения лопастей и выбирать один из трех режимов работы.