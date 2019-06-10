ERGO CT 9050 и ERGO CT 9070 - новые электрочайники со стильны дизайном

10 июня 2019, 11:45

Новые яркие электрочайники ERGO CT 9050 и ERGO CT 9070 – эргономичная техника для домашней или офисной кухни.

Электрочайники ERGO CT 9050 red и ERGO CT 9070 white – выбор тех, кто ценит функциональность, комфорт и стиль.Корпус приборов выполнен из гигиеничной и прочной нержавеющей стали, а современный дизайн и яркие цвета делают технику изысканной деталью интерьера любой кухни.Модели ERGO CT 9050 и ERGO CT 9070 объемом в 1.7 литра и весом 1.05 кг кипятят воду с помощью нагревательного элемента в виде закрытого диска. Благодаря эргономичной конструкции чайники удобно и легко чистить от накипи.ERGO CT 9050 представлен в красном цвете, ERGO CT 9070 - в белом, модели оснащены индикатором питания и уровня воды, кнопкой включения и выключения, удобной ручкой и откидной крышкой.Модели имеют прочный корпус и абсолютно безопасны в использовании, а двухгодичная гарантия – свидетельство того, что чайники долговечны и надёжны в использовании.