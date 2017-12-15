Микроволновые печи - уже в ассортименте бренда ERGO

15 декабря 2017, 11:10

ТМ ERGO продолжает расширять перечень собственной бытовой техники для кухни и представляет серию современных микроволновых печей.Микроволновые печи остаются неотъемлемой составляющей любой современной кухни. Именно они позволяют быстро, удобно и экономно разогревать иразмораживать пищу, не загрязняя лишнюю посуду и без использования лишнего масла.На сегодняшний день модельный ряд микроволновых печей ERGO состоит из четырех моделей и удовлетворит любые вкусы и потребности. Каждая печь имеет современный привлекательный дизайн, удобное и интуитивно понятное управление и оптимальное сочетание объема и мощности. Внутренняя поверхность в любой печи от бренда ERGO выполнена из высококачественного материала, который очень удобно и легко очищается даже обычной водой.Микроволновые печи ERGO работают тихо и почти незаметно, поэтому об окончании работы пользователь может узнать с помощью специального сигнала. Встроенный таймер позволяет настроить автоматическое отключение на время до 30 минут. Производитель оснастил печи ERGO оптимальным количеством функций без лишних опций. Это позволяет предложить потребителю не только приемлемую цену, но и простое интуитивное управление.Модель ERGO EM-2075 имеет мощность 700 Вт и внутренний объем 20 литров, благодаря чему можно быстро разогревать и размораживать любую пищу. Шесть уровней регулирования мощности позволяют выбрать режим в соответствии с типом и количеством пищи. Простое и удобное электронное управление осуществляется с помощью двух аналоговых дисков. Данная модель отличается усовершенствованным дизайном, включая темное матовое стекло по всей поверхности дверцы, а также большую удобную накладную ручку.Микроволновая печь ERGO EM-2085 имеет встроенный гриль, который подарит владельцу данной модели возможность полакомиться запеченными мясом или овощами. Мощность гриля составляет 900 Вт, а разогрев происходит с мощностью 700 Вт с возможностью 6-уровневого регулирования. С помощью механического дискового управления можно с легкостью задать режим работы печи, отрегулировать мощность разогрева или размораживания, установить таймер отключения и тому подобное.Модель ERGO EM-2375 имеет увеличенный до 23 литров полезный объем, что делает ее идеальным выбором для использования в большой семье или даже в офисе. Механическое управление функциями является простым, удобным и понятным, к тому же позволяет несколькими движениями задать необходимые рабочие параметры, например режим, мощность, таймер отключения и тому подобное. Печь имеет встроенный звуковой сигнал, информирующий об окончании приготовления пищи.Современная микроволновая печь ERGO EM-2095 оснащена полностью электронным управлением и имеет цифровой дисплей, показывающий время работы печки, избранные функции и другую полезную информацию. Среди возможностей данной модели стоит выделить разогрев и размораживание пищи с максимальной мощностью 700 Вт, полезный объем в 20 литров, таймер на 30 минут, 6 режимов выбора мощности, сигнал об окончании работы печи и тому подобное. Удобная ручка вместе с надежным механизмом облегчает открывание и закрывание дверей данной модели.На все микроволновые печи ERGO действует двухлетняя гарантия.